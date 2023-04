Euroligue: déjà l'heure de vérité pour Mike James et Monaco

Le meneur de jeu américain de Monaco Mike James, face au FC Barcelone, en Euroligue, le 24 février 2023 à Barcelone © Josep LAGO / AFP/Archives

Monaco (AFP) – On attend mieux et plus de lui: Mike James, le meneur star de Monaco, largement dominé (79-67) lors du premier match des quarts de finale de l'Euroligue mardi par le Maccabi Tel Aviv, devra montrer un tout autre visage jeudi lors d'une 2e manche, déjà capitale.