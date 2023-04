NBA: Butler sort les Bucks pour affronter les Knicks, les Warriors font le break

Jimmy Butler du Miami sous la pression de Jrue Holiday des Milwaukee Bucks lors du match N.5 de la série du 1er tour des play-offs en NBA le 26 avril 2023 à Milwaukee © Stacy Revere / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Los Angeles (AFP) – Enorme surprise mercredi en play-offs NBA: le Heat de l'intenable Jimmy Butler a éliminé les Bucks, pour rallier les demi-finales de conférence Est et y affronter New York, Golden State réussissant le break à Sacramento et Memphis obtenant un sursis contre les Lakers.