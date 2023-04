F1: Charles Leclerc partira en tête du sprint en Azerbaïdjan

La Ferrari de Charles Leclerc lors des qualifications de la course sprint, à Bakou, le 29 avril 2023

Bakou (AFP) – Charles Leclerc (Ferrari) partira en tête de la course sprint de Formule 1 en Azerbaïdjan après avoir réalisé le meilleur temps des qualifications samedi dans les rues de la capitale Bakou.

Le pilote monégasque s'élancera devant les Red Bull du Mexicain Sergio Pérez, 2e, et du leader au championnat Max Verstappen, 3e pour la course sprint dont le départ sera donné plus tard dans la journée, à 15h30.

Longue d'un peu plus de 100 km avalés en une trentaine de minutes, cette course offre des points au championnat: de huit points pour le premier à un point pour le 8e.

Avant l'arrivée du paddock dans les rues de Bakou, Verstappen, dernier vainqueur en Azerbaïdjan, comptait 15 points d'avance au championnat (69 pts) sur Pérez (54 pts) et 24 sur l'Espagnol Fernando Alonso (45 pts), qualifié 8e pour le sprint.

Verstappen partira samedi devant la Mercedes du Britannique George Russell, 4e.

Bis repetita pour Leclerc

Afin de déterminer la grille de départ du GP dimanche, les pilotes ont disputé vendredi une première séance de qualifications qui avait déjà vu briller Charles Leclerc. Le pilote de la Scuderia partira en pole devant Verstappen.

Le GP d'Azerbaïdjan, 4e manche de la saison, est la première des six courses de l'année à proposer le format sprint inauguré en 2021. Mais contrairement à ce qui se faisait jusqu'alors, le sprint dispose désormais de sa propre séance de qualifications baptisée "sprint shootout", plus courte qu’une séance classique.

Ce premier "sprint shootout" de l'histoire de la F1 a d'ailleurs été marqué samedi par un seul drapeau rouge en toute fin de première partie de qualifications (Q1), quand l'Américain Logan Sargeant est venu taper un mur, endommageant lourdement l'arrière droit de sa Williams.

Du côté des Français, le week-end noir de Pierre Gasly continue. Après un vendredi cauchemardesque, le Normand n'a pas fait mieux que le 19e temps samedi, gêné par un problème d'échappement. Son coéquipier chez Alpine Esteban Ocon s'élancera de la 13e place.

