Champions Cup: La Rochelle surclasse Exeter pour retrouver le Leinster

Bordeaux (AFP) – La Rochelle, en mode rouleau-compresseur, s'est facilement qualifié pour la finale de Champions Cup en laminant les Anglais d'Exeter (47-28) dimanche au Matmut Atlantique de Bordeaux, comble et coloré de jaune et de noir.

Un an après la finale de Marseille remportée face aux Irlandais du Leinster (24-21), les Maritimes vont retrouver les mêmes adversaires dans trois semaines à Dublin pour un combat des chefs qui s'annonce palpitant.

Ronan O'Gara, le manager irlandais du club français, aura l'occasion de croiser de nouveau son ennemi d'antan, quand il portait les couleurs du Munster

Après la démonstration des joueurs de Dublin la veille contre Toulouse dans la première demi-finale (41-17), le club à la caravelle leur a répondu à distance en affolant lui aussi les compteurs: 47 points inscrits, soit le record à ce stade de la compétition dans toute l'histoire de l'épreuve, avec sept essais à la clef, qui ont rapidement éteint les espoirs des joueurs du Devon.

Le tenant du trophée n'aura pas les faveurs des bookmakers face aux Leinstermen, principaux pourvoyeurs de talents de l'équipe nationale d'Irlande qui domine le rugby mondial et vient de s'offrir un nouveau Grand Chelem.

Mais La Rochelle, qui s'apprête à vivre sa troisième finale européenne consécutive, se rendra dans la verte Érin avec dans sa soute deux victoires de prestige face au Leinster. Avant le triomphe de Marseille l'an dernier, les Rochelais s'étaient déjà défaits des Irlandais l'année précédente en demi-finale dans un stade Marcel-Deflandre vide pour cause de Covid-19.

Ces deux défaites sont les seules concédées par le Leinster sur le terrain ces trois dernières années - les Irlandais, touchés par le Covid-19, avaient eu match perdu sur tapis vert contre Montpellier (28-0) en décembre 2021.

Grégory Alldritt et sa bande ont la clé, notamment physique, et ces arguments peuvent légitiment inquiéter les Dublinois, comme cela a été le cas ce dimanche contre les Chiefs d'Exeter, lauréats de l'édition 2020 et seule équipe britannique au coup d'envoi n'ayant jamais perdu face à eux.

Palette variée

L'illusion anglaise a duré à peine dix minutes, le temps qu'une série de ballons portés, atout N.1 des Chiefs, ne fasse reculer les Rochelais et que Joe Simmonds récompense en soliste cette oeuvre collective sur une pénalité jouée à la main à 5 mètres de la ligne (0-7, 7e).

Car derrière, les vagues jaune et noir n'ont cessé de déferler, emportant tout sur leur passage, avec un Antoine Hastoy à la palette variée à l'ouverture, un UJ Seuteni très inspiré au centre et élu homme du match et enfin un pack ultra-conquérant, qui ont été les clés des sept essais rochelais et du régal des 41.000 supporters ravis de leur transhumance dominicale vers un stade qui leur sied à merveille en ce printemps - victoire contre Bordeaux-Bègles (36-6) fin mars.

L'ouvreur international, de deux coups pieds sentis, a fait briller deux fois Raymond Rhule (9e, 44e). Seuteni, lui, a d'abord trouvé un trou après une série de +pick-and-go+ (23e) puis le Samoan a délivré un +off-load+ génial juste avant la pause aboutissant à un essai de Tawera Kerr-Barlow (26-7 à la 39e).

La sortie prématurée sur commotion de Levani Botia (20e), gratteur en chef de La Rochelle, n'a même pas déréglé la machine.

La mêlée a mis au supplice le pack anglais pour envoyer à son tour Gregory Alldritt derrière la ligne (32e), puis les groupés pénétrants ont perforé définitivement l'armure de Chiefs qui arrivent au bout d'un cycle - 19 joueurs sont sur le départ à l'intersaison, dont l'ailier international et capitaine Jack Nowell, futur joueur maritime. Pierre Bourgarit (53e) et de nouveau Kerr-Barlow à la conclusion (68e) ont porté le score à 47-14.

Sur la fin, Exeter a su créer et trouver des brèches par trois essais de Josh Iosefa-Scott (59e), Olly Woodburn (70e) et Jack Yeandle (75e) pour rendre la pilule moins amère. Mais le mal était fait depuis longtemps.

