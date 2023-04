Cyclisme: Yates s'offre le Tour de Romandie, Gaviria la dernière étape

Genève (AFP) – Le Britanique Adam Yates s'est offert dimanche le 76e Tour de Romandie, une victoire forgée la veille en haute altitude, alors que le Colombien Fernando Gaviria a décroché la dernière étape au sprint à Genève.

A 30 ans, le rouleur-grimpeur d'UAE épingle l'épreuve romande à son palmarès, après le Tour de Catalogne 2021 et le Tour des Emirats arabes unis, lui qui s'est déjà invité dans le Top 10 des trois grands tours et avait pris le maillot jaune samedi en remportant l'étape reine entre Sion et Thyon 2000.

Après 170,8 km depuis Vufflens-la-ville, Gaviria (Movistar) décroche son 55e succès professionnel en démarrant à 300 mètres de la ligne pour passer la dernière courbe en tête et coiffer au sprint l'Allemand Nikias Arndt et le Britannique Ethan Hayter.

Le Britannique Adam Yates, maillot jaune du Tour de Romandie, le 29 avril 2023 à Thyon © Fabrice COFFRINI / AFP/Archives

Thibaut Pinot - deuxième samedi - termine cinquième de l'épreuve à 41 secondes de Yates, tandis que Romain Bardet, troisième de l'étape très vallonnée de jeudi, prend la 7e place du général à 1 min 28 sec.

