Cyclisme: Yates s'offre le Tour de Romandie, Gaviria la dernière étape

Genève (AFP) – Le Britanique Adam Yates s'est offert dimanche le 76e Tour de Romandie, une victoire forgée la veille en haute altitude, alors que le Colombien Fernando Gaviria a décroché la dernière étape au sprint à Genève.

A 30 ans, le rouleur-grimpeur d'UAE épingle l'épreuve romande à son palmarès, après le Tour de Catalogne 2021 et le Tour des Emirats arabes unis, lui qui s'est déjà invité dans le Top 10 des trois grands tours et avait pris le maillot jaune samedi en remportant l'étape reine entre Sion et Thyon 2000.

"On a parfaitement contrôlé la course aujourd'hui. Merci aux gars", a sobrement commenté le Britannique, qui va marquer une pause avant de préparer le Tour de France, où il sera l'un des lieutenants en montagne de Tadej Pogacar - "le meilleur coureur au monde", à ses yeux.

Après 170,8 km depuis Vufflens-la-ville, Gaviria (Movistar) décroche face au célèbre jet d'eau de Genève son 55e succès professionnel en démarrant à 300 mètres de la ligne pour passer la dernière courbe en tête et coiffer au sprint l'Allemand Nikias Arndt et le Britannique Ethan Hayter.

"La fatigue accumulée au sein du peloton m'a aidé. S'il y avait eu plus de lucidité, je n'aurais pas pu démarrer d'aussi loin", a analysé le Colombien, bien ramené par ses coéquipiers après avoir peiné dans l'ascension du Molard, et qui se rassure en vue du Tour d'Italie.

Gaviria a su déjouer les plans de l'équipe Ineos, qui avait nettement durci la course sous l'impulsion d'Egan Bernal pour distancer les rivaux d'Ethan Hayter, qui s'était imposé jeudi, et se console avec le maillot orange de meilleur sprinteur.

Côté français, Thibaut Pinot - deuxième samedi - termine cinquième de l'épreuve à 41 secondes de Yates, tandis que Romain Bardet, troisième de l'étape très vallonnée de jeudi, prend la 7e place du général à 1 min 28 sec.

