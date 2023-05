Angleterre: l'entraîneur d'Arsenal Mikel Arteta toujours confiant pour la course au titre

Londres (AFP) – L'entraîneur espagnol d'Arsenal Mikel Arteta a assuré lundi qu'il est toujours confiant dans son équipe pour la course au titre en Premier League, après avoir perdu sa première place dimanche au profit de Manchester City.

Les champions en titre, vainqueurs à Fulham (2-1) dimanche pour leur huitième succès consécutif en championnat, comptent à présent un point d'avance sur les Gunners, alors qu'ils ont un match en retard à jouer.

Arsenal, de son côté, est en bien moins grande forme, et n'a pris que trois points sur les quatre dernières journées, enregistrant notamment une lourde défaite contre City (4-1).

"Nous pouvons toujours gagner la Premier League car il y a cinq matches à jouer, et beaucoup de choses peuvent encore arriver", a assuré Arteta lundi.

"Maintenant la course au titre n'est plus entre nos mains. Mais ce qui reste entre nos mains, c'est d'essayer de jouer et de gagner les matches qu'il nous reste, et le reste dépendra de City", a ajouté Arteta.

"Je suis incroyablement fier et reconnaissant à tous ceux qui ont contribué à ramener la qualification en Ligue des champions à ce club à cinq ou six matches de la fin de la saison, ce qui est quelque chose qui n'est pas arrivé depuis une décennie ici" a souligné Arteta.

Arsenal reçoit mardi ses voisins londoniens de Chelsea, 12emes du championnat.

