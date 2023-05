NBA: Harden mate les Celtics, Denver double la mise contre Phoenix

Los Angeles (AFP) – James Harden, éblouissant comme on ne l'avait plus vu depuis longtemps, avec 45 points marqués, a guidé Philadelphie à la victoire (119-115) à Boston, pour entamer leur demi-finale de conférence, Denver doublant la mise contre Phoenix (97-87) grâce à Nikola Jokic, lundi.

Décidément, ces play-offs NBA sont le théâtre de performances exceptionnelles de la part de stars bien installées dans leur trentaine. Après les 56 points du héros du Heat Jimmy Butler, 33 ans, passés aux Bucks et les 50 de Stephen Curry, 35 ans, pour permettre aux Warriors d'éliminer in extremis Sacramento, c'est au tour du "Beard" (du barbu) de 33 ans de montrer qu'il n'a rien perdu de sa patte gauche.

"Il a été génial. Il a gardé son sang-froid. Il a su quand attaquer, quand ne pas le faire. Il a fait preuve d'une grande patience. Je suis très heureux pour lui, parce que ça montre ce qu'il peut faire un soir donné. Il a été fantastique", l'a félicité son entraîneur Doc Rivers.

De fait, cela faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu aussi brûlant dans un match qui compte. Il fallait remonter à deux ans pour le voir dépasser la barre des quarante unités (41, déjà à Boston avec Brooklyn), chose qu'il avait réussie huit fois entre 2015 et 2019 du temps où il était un scoreur impénitent à Houston. Et cette dixième lui permet d'égaler son record personnel en play-offs.

"J'ai la confiance nécessaire"

Le contexte l'obligeait, car Joel Embiid, meilleur marqueur de la ligue, était encore absent, en raison d'une entorse au genou droit. Et il a parfaitement assumé ce rôle de leader d'attaque, fort d'une adresse remarquable (17/30), en plantant la banderille fatale à longue distance à huit secondes du terme (117-115).

"Que ça rentre ou pas, j'ai la confiance nécessaire pour le faire", a-t-il dit à propos de son shoot décisif. "Je me demandais s'ils allaient mettre deux joueurs sur moi, puis j'ai regardé en l'air et je me suis dit: +c'est ce sur quoi je travaille tous les jours".

Sur l'action suivante, Jayson Tatum, pourtant dans le coup (39 pts, 11 rbds) n'a pas réussi à capter la passe à l'intérieur de Marcus Smart (12 pts). Un cadeau dont s'est emparé Paul Reed, aussitôt envoyé aux lancers francs et qui n'a pas tremblé pour les réussir.

L'ironie du sort veut que ce soit dans la raquette adverse que Boston ait finalement manqué de lucidité, après y avoir passé 66 points. Une stratégie, logiquement dictée par l'absence d'Embiid, qui aura été payante sauf dans la dernière minute.

Quelques secondes plus tôt, il y avait aussi eu cette interception de Tyrese Maxey (26 pts), après que les C's aient été incapables de prendre un tir, Malcolm Brogdon (20 pts) délivrant la mauvaise passe.

Chris Paul blessé

A l'Ouest, Denver a confirmé sa supériorité à domicile sur Phoenix, avec un succès certes plus serré que celui obtenu 48 heures plus tôt (125-107), mais tout aussi mérité.

Surmotivé, Nikola Jokic a été le bourreau des Suns, avec 39 points marqués, dont 26 en seconde période (16 rbds). Au troisième quart-temps, il a effacé huit unités de retard, en mettant 18 pions, dont les neuf derniers des Nuggets pour répondre à Devin Booker (35 pts), qui venait d'en enchaîner sept.

A la veille de la désignation du MVP de la saison, son coach Michael Malone n'a pas manqué de saluer sa performance. "Nikola n'est pas le double tenant pour rien. Il peut prendre le contrôle d'un match. Il peut vous battre de bien des façons. J'ai aimé son agressivité".

Dissuasif et rebondeur en défense, créatif et et facilitateur en attaque, il a trouvé en Kentavious Caldwell-Pope (14 pts) une arme fatale dans le dernier acte. Son 3/3 derrière l'arc a mis K.O. Phoenix, qui n'a su limiter l'impact que de Jamal Murray (10 pts à 3/15, 8 passes).

Les Suns ont aussi pâti de trop de maladresses en attaque (40% de réussite aux tirs, dont 19,6 à longue distance), à l'image de Kevin Durant en difficulté (24 à 10/27).

De quoi grimacer, comme Chris Paul, sorti prématurément, blessé à l'aine gauche.

