Canoë: l'incompréhension de Gargaud, resté à quai à 14 mois des JO-2024

Paris (AFP) – A moins d'un improbale retournement de situation, Denis Gargaud, champion olympique 2016 de canoë slalom, ne participera pas aux JO-2024 de Paris: "C'est une erreur (...) de m'écarter si tôt", a-t-il confié après avoir été privé mercredi d'équipe de France en 2023 par sa fédération de canoë-kayak (FFCK).

"Je ne suis pas déçu, je ne suis pas en colère, je ne comprends tout simplement pas cette décision", a-t-il déclaré à l'AFP.

"C'est une erreur pour le sport français de m'écarter si tôt de la route olympique. J'aurais pu mettre la pression sur les autres membres de l'équipe de France" jusqu'aux JO-2024 (26 juillet-11 août), a poursuivi le céiste de 35 ans, champion du monde de canoë monoplace en 2011 et champion d’Europe en 2021.

La FFCK a dévoilé la composition de l'équipe de France 2023, comprenant onze noms, dont trois en canoë hommes (Lucas Roisin, Nicolas Gestin et Jules Bernardet) à l'issue "du temps d’identification nationale organisé à Vaires-sur-Marne la semaine dernière, ultime étape du processus de sélection de l'équipe de France", a-t-elle expliqué au préalable dans son communiqué.

Gargaud n'a, de son propre aveu, pas abordé ces sélections "dans les meilleures conditions" en raison d'une tendinite à une épaule.

"Si j'étais entraîneur, je ne me serais pas sélectionné en premier au regard de mes temps, mais je me serai sélectionné en deuxième ou en troisième (position) au regard de mon palmarès passé et présent. Je suis 4e mondial, cela fait plus de dix ans que je ne suis pas sorti du top niveau mondial", a-t-il insisté.

"Je suis incontournable", a martelé le Marseillais.

Gargaud avait déjà été privé des Jeux olympiques de Tokyo en 2021, évincé à l'issue de la dernière compétition dans un processus de sélection traditionnellement impitoyable avec un seul bateau par pays et par épreuve.

"On est dans une catégorie très dense, avec cinq-six bateaux pour seulement trois places", a rappelé à l'AFP Rémi Gaspard, directeur de la performance de la FFCK.

"C'est compréhensible que Denis ne comprenne pas la décision", a-t-il poursuivi. "Mais c'est un choix assumé, c'est un +process+ construit. On a pris en compte beaucoup de données et d'éléments, notamment la capacité à performer dans les grands événements".

Les onze sélectionnés devraient être alignés lors des Jeux européens de Cracovie, en Pologne (21 juin-2 juillet), et lors des Championnats du monde 2023 de Lee Valley, en Grande-Bretagne (19-24 septembre).

A l'issue des Mondiaux-2023 et de la finale de la Coupe du monde sur le site des JO-2024 de Vaires-sur-Marne (5-8 octobre), cette sélection sera réduite à un nom par discipline (deux en kayak cross).

Même s'il existe théoriquement la possibilité que la composition de l'équipe de France soit revue après les premières compétitions internationales de la saison 2023, Gargaud ne se fait guère d'illusion: "Je suis très pessimiste pour la suite, mais j'ai toujours été professionnel et je vais rester concentré", a-t-il insisté.

"On a un profond respect pour son palmarès et tout ce qu'il a accompli", a renchéri Rémi Gaspard. C'est normal que le nom de Denis Gargaud retienne l'attention, mais on a une équipe de France qui a beaucoup de potentiel", a-t-il conclu.

