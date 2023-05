Tennis: Alcaraz à deux marches du doublé à Madrid

Madrid (AFP) – Carlos Alcaraz fêtera ses vingt ans dans la "Caja magica": le N.2 mondial et tenant du trophée s'est hissé mercredi aux dépens du Russe Karen Khachanov (12e) en demi-finales du Masters 1000 de Madrid, programmées vendredi, le jour de son anniversaire.

Alcaraz s'est imposé 6-4, 7-5 en un peu moins de deux heures, après avoir comblé un retard de 5 jeux à 2 dans la seconde manche.

Souffler ses bougies sur le court madrilène est devenu une habitude pour le jeune phénomène d'El Palmar (est de l'Espagne). Il y a deux ans, précisément le jour de sa majorité, il avait à peine existé face à son prestigieux aîné Rafael Nadal, sorti victorieux 6-1, 6-2. Il y a un an, au lendemain de ses 19 ans, il avait pris sa revanche sur "Rafa", moment fort d'une folle semaine madrilène qu'il avait terminée trophée en mains. "Que s'est-il passé ?", avait-il écrit sur une caméra, encore incrédule.

Cette année, c'est une place en finale, et une chance de signer un doublé dans la capitale espagnole, qui seront en jeu pour "Carlitos" le jour de son anniversaire. Il affrontera le Croate Borna Coric (20e) ou l'Allemand Daniel Altmaier (92e et lucky loser), opposés en fin de soirée.

"Rêver en grand"

A quoi rêve-t-on, à l'aube de ses vingt ans, quand on sait déjà ce que c'est d'être sacré en Grand Chelem (US Open 2022) et d'être N.1 mondial ? A "devenir un des meilleurs joueurs de tennis de l'histoire", répond calmement Alcaraz. "C'est un grand rêve, probablement trop grand, mais il faut rêver en grand. Et je vais travailler pour ça."

En attendant, son bilan de "teenager" - à partir de vendredi, il sortira de cette catégorie d'âge - s'arrêtera donc à 150 matches joués sur le circuit ATP, dont 113 gagnés, soit 75% de réussite.

Carlos Alcaraz le 3 mai 2023 lors de son quart de finale victorieux au Masters 1000 de Madrid face au Russe Karen Khachanov. L'Espagnol en est à 17 victoires pour une seule défaite cette saison sur la terre battue © Thomas COEX / AFP/Archives

"C'est incroyable en si peu de temps sur le circuit, disons deux ans et demi, d'avoir joué autant de matches et d'en avoir gagné autant", sourit Alcaraz. "C'est une fierté. De voir, aussi, qu'en si peu de temps, je me suis installé sur le circuit, j'ai joué des grands matches, vécu des moments incroyables... Tous ces matches m'ont fait grandir très rapidement."

Mercredi, le protégé de Juan-Carlos Ferrero a maîtrisé Khachanov et ses lourdes frappes.

Si en huitièmes de finale, la veille, il n'avait laissé que trois jeux à Alexander Zverev, ex-N.2 mondial aujourd'hui 16e, Khachanov lui a rendu la tâche nettement plus difficile.

C'est d'abord un combat de gros bras équilibré qui s'est engagé, jusqu'à ce qu'Alcaraz fasse parler ses variations pour breaker (4-3) et empocher le premier set.

Kudermetova première

Dans le second, un passage à vide a coûté à l'Espagnol un break (3-1), et il a évité un second de justesse, grâce à une amortie gagnante et une fusée de revers long de ligne. Khachanov a servi pour égaliser à un set partout, à 5 jeux à 3, mais le N.2 mondial a retrouvé ses esprits et évité une manche décisive en remportant ce jeu et les trois suivants.

"Gagner ce match me donne énormément de confiance, il a joué à un très haut niveau, il m'a poussé dans mes retranchements", a-t-il commenté.

Déjà titré sur ocre à Buenos Aires en février et à Barcelone il y a une dizaine de jours, Alcaraz compte désormais 17 victoires pour une seule défaite sur terre battue (en finale à Rio) en 2023. Au-delà de Madrid, ce bilan en fait inévitablement un des favoris pour Roland-Garros dans un peu plus de trois semaines (28 mai-11 juin).

Dans le tableau féminin, la Russe Veronika Kudermetova (13e) a surpris l'Américaine Jessica Pegula, N.3 mondiale et finaliste sortante, en quarts de finale. Pour sa première demi-finale en WTA 1000, elle affrontera soit la N.1 mondiale Iga Swiatek, soit la Croate Petra Martic (33e).

La Russe Veronika Kudermetova le 3 mai 2023 après sa victoire contre l'Américaine Jessica Pegula en quart de finale du tournoi WTA 1000 de Madrid © Thomas COEX / AFP/Archives

L'autre demi-finale opposera la Bélarusse Aryna Sabalenka, N.2 mondiale, à la Grecque Maria Sakkari, N.9.

