L1: Lens foudroie l'OM et rêve de C1, Lille et Rennes à l'arrêt

Le capitaine lensois Seko Fofana (g) face au défenseur marseillais Leonardo Balerdi, le 6 mais 2023 au stade Bollaert-Delelis © Denis Charlet / AFP

Paris (AFP) – Irrésistible, le Racing Club de Lens a remporté le sommet de la fin de saison contre Marseille (2-1) et pris la deuxième place de Ligue 1 à l'OM, loin devant Lille et Rennes, tous deux battus samedi et freinés dans la course à l'Europe.