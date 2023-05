C1: derby milanais et choc au sommet, des demies étoilées

L'attaquant norvégien de Manchester City, Erling Haaland, lors d'une séance d'entraînement à Manchester, le 8 mai 2023, à la veille de la demi-finale aller de la Ligue des champions 2023 contre le Real Madrid © Paul ELLIS / AFP

4 mn

Paris (AFP) – Les demi-finales aller de Ligue des champions, mardi et mercredi, font trépigner le football européen avec un duel de stars entre le Real Madrid de Karim Benzema et Manchester City d'Erling Haaland, et un derby surchauffé entre l'AC Milan et l'Inter.