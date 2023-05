Bleus: France-Irlande au Parc des princes le 7 septembre

Paris (AFP) – L'équipe de France de football accueillera la République d'Irlande le 7 septembre au Parc des princes en qualifications à l'Euro-2024, et non au Stade de France déjà retenu par le Mondial-2023 de rugby, selon le calendrier dévoilé jeudi par la Fédération.

Une seule rencontre des Bleus est prévue la saison prochaine au Stade de France, leur maison habituelle à Saint-Denis, où des travaux de rénovation auront lieu en vue des Jeux olympiques prévus à l'été 2014.

Ce sera contre Gibraltar, le 18 novembre 2023 en qualifications à l'Euro, si le calendrier actuel est respecté. Les travaux sont prévus à compter de décembre.

Les vice-champions du monde lanceront donc leur saison 2023-2024 au Parc des princes et non au Stade de France, enceinte de 80.000 places déjà retenue en septembre par la Coupe du monde de rugby organisée en France.

Enceinte des Bleus jusqu'en 1997, le Parc a accueilli pour la dernière fois un match de l'équipe de France en novembre 2021, face au Kazakhstan (8-0), qualificatif au Mondial-2022.

En plus de Paris, cinq autres villes auront le privilège de recevoir Kylian Mbappé et ses coéquipiers: Lille le 17 octobre pour un match amical, Lyon et Marseille en mars 2024 pour des amicaux ou pour les barrages à l'Euro-2024, puis Bordeaux et Metz pour des rencontres amicales.

Ce choix a été arrêté jeudi par le comité exécutif de la Fédération (FFF), après une consultation lancée en mars. "Trente-et-une villes ont fait acte de candidature pour accueillir un match international" des équipes de France masculine, féminine et Espoirs, selon un communiqué fédéral.

"Cette consultation témoigne de l'attractivité de nos sélections et nous nous en réjouissons. Elles évolueront devant leurs supporters à travers tout le territoire, puisque dix ligues régionales de métropole sur treize seront mobilisées", affirme Philippe Diallo, président par intérim de la FFF.

La saison prochaine, l'équipe de France féminine jouera à Valenciennes, Reims, Rennes, Sochaux, Metz et Saint-Etienne. Les Bleues n'ont pas de stade attitré, contrairement aux messieurs.

Quant aux Espoirs, ils iront à Nancy, Grenoble, Le Havre, Châteauroux et Sochaux.

