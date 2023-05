MotoGP: Bezzecchi remporte au Mans une course échevelée, Zarco 3e

Marco Bezzecchi savoure sa victoire dans le GP moto de France sur le circuit du Mans, le 14 mai 2023 © Jean-Francois MONIER / AFP

3 mn

Le Mans (AFP) – L'Italien Marco Bezzecchi (Ducati-VR46) a remporté dimanche le Grand Prix de France, cinquième épreuve de la saison de MotoGP, à l'issue d'une course échevelée et devançant les Ducati-Pramac de l'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac) et du Français Johann Zarco.