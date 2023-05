Foot: l'OL féminin passe sous le contrôle de l'Américaine Michele Kang

Lyon (AFP) – Club phare du football, l'OL féminin va passer sous le contrôle de la femme d'affaires américaine Michele Kang, déjà propriétaire du Washington Spirit aux Etats-Unis, au terme d'un accord prévoyant de l'intégrer dans une structure multi-clubs dont elle sera actionnaire majoritaire et présidente.

"Le closing devrait avoir lieu à la fin juin 2023", car la transaction est soumise à certaines conditions, "notamment l'approbation de la National Women's Soccer League (NWSL) aux États-Unis et l'obtention de diverses autorisations de tiers en France", précise le communiqué signé mardi par l'OL Groupe et YMK Holding.

Le but de l'opération est de créer "une nouvelle entité indépendante": l'OL Groupe doit apporter, via une opération d'échange de titres, son équipe féminine huit fois lauréate de la Ligue des champions (record) sous la houlette de l'ex-président Jean-Michel Aulas.

Michele Kang, par l'intermédiaire de YMK Holdings, doit elle apporter la majorité des parts du Washington Spirit.

"C'est la première fois qu'une telle structure multi-clubs existe au niveau du football féminin. C'est vraiment une nouvelle étape", a dit Mme Kang dans un entretien accordé à l'AFP.

La répartition des parts dans cette entité sera "52 % pour moi et 48 % pour OL Groupe", a-t-elle précisé sans dévoiler la valeur de la transaction.

"Chaque club conservera sa propre identité établie, dans le respect de son héritage et de sa communauté de supporters", insiste le texte.

"Des investissements significatifs seront consacrés de manière centralisée au développement de ressources partagées entre toutes les équipes du groupe, telles que la science et la technologie de la performance, l'analyse de données, le recrutement mondial, et le développement du personnel sportif", selon la même source.

A terme, "la nouvelle organisation a pour objectif d’acquérir des clubs supplémentaires dans d'autres pays en Europe, en Amérique du Sud et en Asie", selon la même source.

Outre ses huit Ligues des champions, l'OL féminin a remporté 15 fois le championnat de France.

Le texte précise par ailleurs qu'OL Groupe, propriétaire de l'OL Reign, a entamé un processus formel de vente de ce club de la NWSL afin d'éviter tout futur conflit d’intérêt au sein de cette ligue.

"C'est un grand honneur pour moi de piloter ce projet sans précédent", poursuit celle qui a fait fortune aux Etats-Unis grâce à Cognosante, une entreprise spécialisée dans les technologies innovantes du secteur de la santé, qu’elle a fondée en 2008. Elle est également à la tête de Cognosante Ventures, une société de capital-risque qui investit dans le monde des start-ups.

De l'argent frais pour Textor

Sur le terrain sportif, Mme Kang est devenue fin 2020 actionnaire minoritaire des Washington Spirit, une franchise évoluant en NSWL, avant d'en devenir propriétaire en mars 2022.

Née et élevée en Corée du Sud, elle est arrivée aux Etats-Unis pour ses études, décrochant une licence d’économie à Chicago puis un master en management à Yale, selon sa biographie officielle sur le site de Cognosanté. Elle est passée par le cabinet d’audit Ernst and Young puis le groupe Northrop Grumman (aéronautique et défense).

La cession d'OL Reign, ajoutée à la transaction sur l'OL féminin devrait permettre au nouveau patron de l'OL, John Textor, de mener à bien une OPA annoncée au moment de sa prise de contrôle d'OL Groupe.

L'homme d'affaires américain s'était en effet engagé, dans les accords de vente signés en décembre dernier, à reprendre leurs actions aux petits porteurs - soit environ 12% du capital - au prix de 3 euros l'action, soit environ 57 M EUR.

