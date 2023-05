Cyclisme: Christophe Laporte prolonge de trois ans avec Jumbo-Visma

Paris (AFP) – Auteur d'un excellent début de saison, le coureur français Christophe Laporte a prolongé son contrat de trois ans avec l'équipe néerlandaise Jumbo-Visma, a annoncé celle-ci mercredi.

Publicité Lire la suite

Très convoité après ses excellents résultats des derniers mois, le Varois de 30 ans a signé jusqu'à la fin de la saison 2026 avec l'équipe du vainqueur du Tour de France, le Danois Jonas Vingegaard, pour sa part sous contrat jusqu'en 2027.

Laporte, qui avait rejoint la formation néerlandaise en provenance de Cofidis début 2022, a réalisé un début de saison canon avec des victoires à Gand-Wevelgem et A travers la Flandre.

L'année dernière, il avait aussi signé la seule victoire française dans le Tour de France et avait remporté le Tour du Danemark et la classique belge Binche-Chimay-Binche.

"Son arrivée chez nous a été un succès et en un an et demi il a gagné un statut de leader. En plus, Laporte occupe un rôle crucial en soutien à Wout van Aert dans les classiques et aux coureurs de classement général sur les grands Tours. On est convaincus qu'il peut progresser encore", a commenté Merijn Zeeman, directeur sportif de Jumbo-Visma.

© 2023 AFP