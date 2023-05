C3: Lamela élimine la Juve et propulse le Séville FC en finale

Séville (Espagne) (AFP) – Grâce à un but providentiel de l'Argentin Erik Lamela en prolongation, le Séville FC, spécialiste de la compétition, a fait tomber la Juventus Turin 2-1 après le nul de l'aller (1-1), et s'est qualifié pour la finale de Ligue Europa où il affrontera l'AS Rome, le 31 mai à Budapest.

Les sextuples vainqueurs de la C3 ont encore frappé ! Déchaîné dès l'entame, le Séville FC a dominé la Juve toute la première période, mais a encaissé le premier but par Dusan Vlahovic à la 65e, avant que Suso n'égalise dans la foulée d'une superbe frappe du gauche (71e).

Et en prolongation, c'est l'Argentin Lamela qui a repris de la tête au point de pénalty un centre servi par Bryan Gil (95e) pour propulser le club andalou, recordman du nombre de sacres en C3, vers une septième finale en sept participations.

L'histoire d'amour continue entre la petite soeur des coupes d'Europe et le club rouge et blanc. Le Séville FC était tout proche de la relégation en Liga il y a de cela deux mois à peine, et se retrouve désormais à disputer une finale continentale face à l'AS Roma du "Special One" José Mourinho.

La Juve dépassée

Survoltés, les Sévillans ont imprimé leur rythme dans le match dès l'entame, poussés par les 42.194 supporters d'un stade Sanchez-Pizjuan en transe, qui ont chanté à gorge déployée dès les minutes qui ont précédé le coup d'envoi.

Le milieu de terrain français Adrien Rabiot sur le terrain du FC Séville, le 18 mai 2023 © CRISTINA QUICLER / AFP

Mais les hommes de José Luis Mendilibar, l'architecte de ce Séville FC qu'il a ressuscité de ses cendres en quelques semaines, ont longtemps buté sur un Wojciech Szczesny parfait sur sa ligne.

La Juve, elle, n'a fait frissonner ses quelque mille supporters présents en Andalousie jeudi qu'en de rares reprises: une louche trop haute d'Angel Di Maria après un bijou de passe d'Adrien Rabiot (27e), et un débordement de Moise Kean qui a échoué sur le poteau gauche (33e).

Le milieu international français a cru ouvrir la marque à la 42e, mais son but a été immédiatement annulé pour un hors-jeu de Manuel Locatelli, qui lui avait offert le ballon du but.

Mais comme Nicolo Fagioli, sonné après un choc contre Nemanja Gudelj et obligé de sortir sur civière (remplacé par Leandro Paredes à la 41e), les Bianconeri ont semblé groggys tous le match, dépassés par la volonté et l'intensité des Espagnols.

Un nouvel échec pour le coach Massimiliano Allegri. L'expulsion en fin de match de Marcos Acuna pour gain de temps sur touche n'y changera rien. Séville, tient son nouveau triomphe, et se prend désormais à rêver d'un septième sacre.

© 2023 AFP