Play-offs NBA: le Miami Heat gagne la première manche contre les Celtics à Boston

Los Angeles (AFP) – Le Miami Heat (tête de série N.8) a pris une première option dans la finale de la Conférence Est des play-offs de la NBA en allant s'imposer dans le match N.1 à Boston (tête de série N.2) 123 à 116, mercredi.

Dans le sillage de Jimmy Butler, auteur de 35 points, et grâce à un troisième quart-temps de feu, le Miami Heat a signé une première victoire dans la série, face aux Celtics qui les avait battus la saison dernière au même stade des play-offs.

Les retrouvailles entre deux équipes qui s'étaient déjà donc croisées au même stade des play-offs en 2022, mais aussi en 2021 où cette fois Miami avait pris le dessus dans la bulle d'Orlando, ont donc tourné pour l'instant en faveur des Floridiens.

Les Celtics semblaient pourtant bien partis dans ce match N.1: après avoir remporté les deux premiers quarts-temps, ils comptaient en effet neuf longueurs d'avance à mi-parcours (56-47).

Le Heat a alors passé la vitesse supérieure: les joueurs entraînés par Erik Spoelstra ont tout emporté sur leur passage dans le troisième quart qu'ils ont gagné 46 à 25.

Les Celtics ont bien tenté de réagir en fin de match, mais le Heat a alors serré les dents en défense.

Dans cette rencontre, Butler, outre ses 35 points, a réussi sept passes décisives et six interceptions, et pris cinq rebonds.

Bam Adebayo l'a bien secondé en réussissant 20 points et en prenant huit rebonds. Max Strus, Gabe Vincent, Caleb Martin et Kyle Lowry ont ajouté 15 points chacun.

Miami plus adroit

"Regardez le groupe de joueurs que nous avons", s'est réjoui Butler après la victoire d'un collectif fort et équilibré. "Tant de gars participent de tant de manières différentes !"

Jayson Tatum, l'artilleur des Celtics, qui avait inscrit 51 points dans le match N.7 de la série des demi-finales remporté par son équipe contre les Philadelphia 76ers, n'a cette fois-ci pu en marquer que 30. Et il s'est aussi rendu coupable de deux ballons perdus en fin de rencontre, alors que Boston parvenait à revenir sur Miami qui a serré les boulons.

Pour parvenir à s'imposer au TD Garden, Miami a aussi fait preuve d'une adresse supérieure à celle de son adversaire, en rentrant notamment 16 de ses 31 tirs à trois points (51,6% de réussite), contre dix sur 39 seulement pour les Celtics (34,5%).

"Nous avons fait notre boulot ce soir, mais un autre match nous attend dès vendredi", a déclaré Butler, qui ne s'enflamme pas alors que le match N.2 les attend déjà vendredi, toujours au TD Garden de Boston.

La première équipe à quatre victoires dans cette série sera qualifiée pour la grande finale, où elle retrouvera les Los Angeles Lakers ou les Denver Nuggets, qui mènent 1 victoire à zéro dans la finale de la Conférence Ouest.

