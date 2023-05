Tour d'Italie: Enfin du répit, Denz s'impose à Rivoli

Geraint Thomas sur le podium du Giro le 18 mai 2023 au soir de la 12e étape courue entre Bra et Rivoli. Le Gallois d'Ineos a passé une journée tranquille. "C'était beaucoup plus calme. L'équipe a bien contrôlé la course. Il n'y avait personne de dangereux pour le général dans l'échappée. C'était une bonne journée", a-t-il commenté

© Luca Bettini / AFP/Archives