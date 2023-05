Golf: DeChambeau, transfuge passé au LIV, en tête du Championnat PGA

© Warren Little / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

L'Américain Bryson DeChambeau lors du premier tour du Championnat PGA 2023, à Rochester (New York), le 18 mai 2023

Rochester (Etats-Unis) (AFP) – L'Américain Bryson DeChambeau a viré en tête au soir du premier jour du Championnat PGA de golf, rendant une carte à 4 sous le par, avec un coup d'avance sur son compatriote Scottie Scheffler, numéro deux mondial, et sur le Canadien Corey Conners.

Vainqueur de l'US Open en 2020 et revenu de blessure après une opération au poignet gauche, DeChambeau, qui est passé dans le circuit concurrent de golf LIV, a réussi six birdies sur le parcours du Oak Hill Country Club, à Rochester, dans l'Etat de New York (nord-est).

Ses deux bogeys et sa balle hors de contrôle qui est allée heurter un autre joueur ne l'ont pas empêché d'émerger en tête à l'issue d'un premier tour démarré avec 50 minutes de retard en raison d'un parcours gelé et interrompu par la nuit alors que 30 joueurs n'avaient pas terminé.

"C'était un tour fantastique," a expliqué DeChambeau. "J'ai été capable de jouer un très bon golf, j'ai trouvé beaucoup de fairways, j'ai fait mon boulot et j'ai réussi mes putts".

L'Américain, qui a récemment perdu du poids - "j'ai perdu 8 kilos en 24 jours", a-t-il révélé - tout en conservant sa force de frappe, a toutefois connu un raté à l'approche du 17e trou en envoyant sa balle sur le départ du 18e, touchant Kenny Pigman au bras droit sans le blesser.

A 29 ans, DeChambeau est l'un des golfeurs inscrits sur le PGA Tour qui ont basculé l'an dernier sur le circuit concurrent LIV. Soutenu par des fonds saoudiens, ce dernier propose des primes record de 25 millions de dollars dans un format ramené de quatre à trois tours par épreuve, soit 54 trous au lieu de 72.

DeChambeau et les autres transfuges, comme Brooks Koepka ou Phil Mickelson, ont été suspendus des tournois classiques du PGA Tour - une procédure légale visant à faire annuler cette décision est en cours, avec un procès prévu dans un an - mais ils peuvent néanmoins participer aux tournois majeurs du Grand Chelem, dont le Championnat PGA est la deuxième levée.

L'Américain Dustin Johnson lors du premier tour du Championnat PGA, à Rochester (New York), le 18 mai 2023 © ANDY LYONS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

McIlroy et Rahm en difficulté

Lui aussi passé sur le LIV, l'ancien N.1 mondial Dustin Johnson, qui a terminé avec une carte de 67, a gommé les différences entre les deux circuits. "C'est juste une question du lieu où l'on joue, cela ne change pas notre style de golf", a affirmé l'Américain.

Rory McIlroy, quatre fois vainqueur d'un Majeur, est lui en difficulté. Le Nord-Irlandais de 34 ans, qui n'a plus gagné de tournoi de cette catégorie depuis 2014, est à un coup au-dessus du par.

"Je n'ai pas bien tapé la balle du tout", a-t-il commenté. "Je vais devoir jouer beaucoup mieux si je veux avoir un avenir dans ce tournoi".

Le tenant du titre, l'Américain Justin Thomas, a rendu pour sa part une carte à 72, à six coups déjà de DeChambeau.

Quant au N.1 mondial et tenant du titre, l'Espagnol Jon Rahm, il a fini le parcours en 76 coups, dix de plus que le leader provisoire de la compétition après six bogeys, puis un double bogey pour finir.

"Je n'ai pas pu trouver le fairway, et ceux que j'ai raté m'ont coûté ces bogeys," a-t-il admis.

Le Sud-Coréen Tom Kim a également connu un premier tour compliqué, en tombant dans une flaque de boue alors qu'il tentait de récupérer sa balle pour éviter une pénalité.

Au départ du trou N.6, un par 4, Kim a envoyé sa balle à droite du fairway dans une zone boueuse. Parti à la recherche de sa balle, il a mis le pied dans la boue, mais s'est enfoncé dans la flaque jusqu'à la taille.

L'Espagnol Jon Rahm se prépare à putter lors du premier tour du Championnat PGA, à Rochester (New York), le 18 mai 2023 © Warren Little / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Il a finalement écopé de sa pénalité pour faire un bogey et terminé à trois coups au-dessus du par, à la 63e place.

"Je participe à un tournoi majeur et je me bats sur chaque coup", a-t-il dit pour justifier son entêtement.

