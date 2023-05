Boxe: Haney bat Lomachenko et reste le roi des légers

Las Vegas (Etats-Unis) (AFP) – L'Américain Devin Haney a conservé ses titres WBA, WBC, WBO et IBF des poids légers, en battant l'Ukrainien Vasiliy Lomachenko, sur décision unanime après un combat bien serré, samedi à Las Vegas.

Les trois juges se sont accordés pour attribuer la victoire aux points au champion incontesté (116-112, 115-113, 115-113), aux dépens de son adversaire qui en a souri de dépit, à l'énoncé des chiffres.

Âgé de 24 ans et toujours invaincu, Haney décroche sa 30e victoire (dont 15 avant la limite) en autant de combats, probablement une des plus compliquées de sa jeune carrière, lui qui avait unifié les ceintures de la catégorie, en battant George Kambosos Jr. en juin 2022, avant de remporter la revanche quatre mois plus tard, déjà sur décision unanime.

Il s'est montré le plus agressif d'entrée sur le ring du MGM Grand, en s'appuyant sur son redoutable jab du droit, une de ses meilleures armes. Mais Lomachenko, revenu du front ukrainien où il a combattu l'armée russe durant quelques mois, a vite répliqué par des enchaînements au près, qui ont bousculé l'Américain dans les deux reprises suivantes.

Haney a néanmoins repris le contrôle du combat, touchant certes moins souvent Lomachenko (110 coups contre 124), mais plus fort et efficacement, sans que ce dernier ne rompe.

L’Ukrainien a même fini un peu plus fort dans le 11e round, jetant ses toutes dernières forces dans la bataille. Mais Haney avait probablement trop d'avance aux yeux des juges, malgré un public acquis à sa cause.

"Loma", 35 ans, roi des légers il y a quatre ans, concède sa troisième défaite en 20 combats (17 victoires dont 11 avant la limite).

