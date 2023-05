24 Heures du Mans: quand Hollywood se frotte à un autre mythe

Le Mans (AFP) – Steve McQueen, Paul Newman ou encore Patrick Dempsey, ces stars du cinéma et du petit écran, ont aussi été des acteurs de premier plan dans la longue et glorieuse histoire des 24 Heures du Mans qui fêtent leurs 100 ans vendredi, deux semaines avant l'édition 2023:

L'acteur américain Patrick Dempsey, co-propriétaire de l'écurie de course automobile Dempsey-Proton Racing, lors de la 87e édition des 24 Heures du Mans (France) le 15 juin 2019.

+ PATRICK DEMPSEY

Connu dans le monde entier pour avoir incarné le docteur Derek Shepherd dans la série médicale "Grey's Anatomy", l'acteur américain de 57 ans est un grand amateur de sport automobile, à tel point qu'il possède sa propre équipe, Dempsey Racing, depuis 2002.

Il a participé à ce qu'il considère comme "la plus grande course automobile du monde" à quatre reprises (2009, 2013, 2014, 2015), en ralliant à chaque fois l'arrivée.

Son meilleur résultat, il le signe en 2015 au volant d'une Porsche 911 avec une 2e place de la catégorie LM GTE Am et une 22e au général.

En 2018, il montera même sur la première marche du podium en tant que patron d'équipe avec la victoire de sa Porsche 911 RSR pilotée par l'Australien Matt Campbell, l'Allemand Christian Reid et le Français Julien Andlauer.

+ BRAD PITT

Brad Pitt n'a jamais participé aux 24 Heures du Mans, mais il a fait un passage remarqué dans la Sarthe en 2016.

L'acteur américan Brad Pitt lors de la 84e édition des 24 Heures du Mans dont il a donné le départ le 18 juin 2016 sur le circuit du Mans (France). © JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP/Archives

L'acteur américain donne le départ de la légendaire course d'endurance avec une courte et désormais mythique phrase, en français: "Pilotes, libérez les moteurs".

Cette édition 2016 avait d'ailleurs un accent très hollywoodien puisque plusieurs stars étaient présentes au Mans: Patrick Dempsey, Keanu Reeves, Jackie Chan ou encore Jason Statham.

Quelques heures plus tôt, Pitt avait réalisé un tour du circuit à bord d'un prototype Pescarolo avec le pilote autrichien Alexander Wurz, double vainqueur des 24 Heures, pour le plus grand bonheur des milliers de fans qui pouvaient suivre la scène sur les écrans géants grâce à une caméra embarquée.

+ JEAN-LOUIS TRINTIGNANT

Son oncle, Maurice Trintignant a participé à pas moins de quinze éditions de la plus célèbre course d'endurance au monde, et s'y est même imposé en 1954.

L'acteur de cinéma français Jean-Louis Trintignant lors de la 48e édition des 24 Heures du Mans (France) auxquelles il a participé au volant d'une Porsche 935, le 12 juin 1980 © Gabriel DUVAL / AFP/Archives

Jean-Louis Trintignant s'est inscrit dans cette tradition familiale en participant à l'épreuve en 1980, mais l'acteur, décédé en 2022, n'en gardera pas un très bon souvenir.

Engagé sur une Porsche 935 jaune avec Anny-Charlotte Verney et Xavier Lapeyre, il est contraint à l'abandon après un accident à très haute vitesse dans la mythique ligne droite des Hunaudières.

"Pendant ces quelques secondes, j'ai vraiment cru que j'allais mourir", avait-il expliqué au Maine Libre en 2012.

+ PAUL NEWMAN

Paul Newman n'a participé qu'à une seule édition des 24 Heures, en 1979, mais il a bien failli l'emporter à l'âge canonique de 54 ans !

L'acteur américain Paul Newman avant le départ de la 47e édition des 24 Heures du Mans (France) auquelle il a participé les 9 et 10 juin 1979. © Jean-Pierre PREVEL, Gabriel DUVAL / AFP/Archives

Au faîte de sa gloire, l'interprète de "La Tour infernale" et "L'Arnaque", termine deuxième du classement général et vainqueur de sa catégorie au volant d'une Porsche 935.

Newman, qui a découvert le sport automobile en 1968 à l'occasion du tournage du film "Virages" où il campait un pilote des 500 Miles d'Indianapolis, n'est pas passé inaperçu dans la Sarthe: sa photo en combinaison rouge et lunettes de soleil a fait le tour du monde.

Il crée sa propre équipe en 1978 et s'associe avec l'entrepreneur Carl Haas pour fonder en 1983 Newman/Haas Racing qui décrochera de nombreux succès, notamment huit titres en ChampCar, dont quatre consécutifs avec le Français Sébastien Bourdais entre 2004 et 2007.

En 1995, à 70 ans, il remporte les 24 Heures de Daytona dans la catégorie GTS-1 au volant d'une Ford Mustang.

+ STEVE McQUEEN

Steve McQueen a profondément marqué l'édition de 1970 des 24 Heures du Mans... sans avoir pu y participer.

L'acteur américain Steve McQueen discute avec le champion automobile argentin Juan Manuel Fangio lors du tournage du film "Le Mans" le 2 octobre 1970 sur le circuit du Mans dans la Sarthe (France). © - / AFP/Archives

L'acteur, célèbre pour ses rôles dans "La Grande évasion", "Bullitt" ou encore "Papillon", était venu en France pour tourner des séquences d'un film appelé "Le Mans" et réalisé par Lee H. Katzin.

Il espérait aussi disputer l'épreuve au volant d'une Porsche 917 partagée notamment avec le Britannique Jackie Stewart, champion du monde en titre de Formule 1, ce que ses assurances refusent catégoriquement.

Une bonne partie du film est tournée en juin 1970 durant la 38e édition grâce notamment à trois caméras embarquées dans une Porsche 908 prenant part à l'épreuve. Cette année-là, il multiplie les visites dans la Sarthe: il prend place dans la Brabham F2 du Britannique Derek Bell en juillet et rencontre en octobre le quintuple champion du monde argentin de F1 Juan Manuel Fangio.

