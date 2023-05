Tour d'Italie: l'échappée belle des frères Paret-Peintre

Palafavera (Italie) (AFP) – Deux frères pour un Giro en pleine lumière: Aurélien et Valentin Paret-Peintre crèvent l'écran dans le Tour d'Italie où les deux Savoyards perpétuent avec panache la tradition des fratries dans le cyclisme.

Publicité Lire la suite

Voir les deux frangins échappés ensemble avec le maillot blanc de l'équipe AG2R-Citroën lors de la 16e étape mardi restera comme l'une des images marquantes de cette 106e édition.

"On a partagé quelque chose d'unique. C'était la première fois qu'on s'est retrouvés ensemble dans une échappée. C'était incroyable", rapporte Valentin, le cadet âgé de 22 ans, dans un entretien croisé à l'AFP, vingt-quatre heures après leur échappée belle qui s'est finalement enlisée sur les pentes du Monte Bondone.

"Il n'y a pas eu le résultat au bout, mais c'est une journée qui restera. Dans le peloton on nous félicitait : les frères Paret-Peintre ont dicté la course", savoure Aurélien, l'aîné de cinq ans.

Ce n'était pas la première fois que les deux Paret-Peintre se sont illustrés sur ce Giro. Valentin, hyper actif pour son premier grand Tour, s'est glissé dans d'autres échappées pour signer plusieurs places d'honneur (5e, 13e... 31e au général).

"Au départ, je voulais surtout montrer à l'équipe qu'elle avait raison de me faire confiance. Peut-être faire une placette dans le Top 20 d'une étape. Le contrat est largement rempli", souligne le frêle grimpeur.

"On profite"

Aurélien (16e au général) a, lui, carrément gagné une étape, la quatrième vers Lago Laceno, pour un autre moment familial fort: Valentin était encore engagé dans l'ascension finale lorsqu'il a découvert sur l'écran de la voiture de son directeur sportif les images en direct de son frère en train de lever les bras sur la ligne plus haut, avant d'exploser de joie.

La dynastie Pélissier, Jean et Louison Bobet, Andy et Frank Schleck... voir des frères monter ensemble des cols a marqué l'histoire du cyclisme.

"On n'essaye pas de se comparer à d'autres fratries, on fait notre petit chemin à tous les deux. Mais on n'aurait jamais imaginé ça. Alors on profite", dit Aurélien.

Les deux Paret-Peintre ont suivi des trajectoires jumelles. Tombés dans la marmite petits dans une famille de cyclistes avec aussi leur sœur Maeva, ils ont d'abord été entraînés par leur père, président du VC d'Annemasse, avant d'entrer au centre de formation à Chambéry et de faire leur premiers pas en pro dans l'équipe AG2R-Citroën.

"On a même pratiquement gagné les mêmes courses chez les jeunes", souligne Aurélien, vainqueur de la Classique des Alpes juniors en 2013, six ans avant son frère.

Ensemble sur le Tour de France ?

Pour leur deuxième saison ensemble chez les pros, l'aîné se dit bluffé par les prestations de son petit frère: "Je ne le voyais pas à ce niveau-là si tôt".

De quoi envisager rapidement un Tour de France ensemble ?

"Cette année c'est prématuré mais ça devient envisageable dans un an ou deux", calcule l'aîné, 15e de la Grande Boucle en 2021 et qui devrait en être cet été.

"Je préfère prendre mon temps et y aller lorsque je serai prêt. Je n'ai que 22 ans, je ne suis pas pressé", acquiesce le cadet.

En attendant, les deux goûtent au plaisir de courir ensemble, eux qui se côtoient finalement assez peu. "On passe un bon moment, on échange. On a une belle complicité mais quand on est la semaine à Chambéry, on se voit assez peu. Je suis parti de la maison quand j'avais 18 ans et lui 13. Et j'ai toujours l'impression qu'il a 13 ans", dit Aurélien dans un grand rire.

"On fonctionne comme ça", confirme Valentin. Il m'a donné beaucoup de conseils quand j'étais jeune mais maintenant il me laisse un peu découvrir et faire les erreurs par moi-même. Mais on sait tous les deux que si on a besoin de l'autre, il sera là."

© 2023 AFP