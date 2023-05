L1: Paris bientôt sacré, pétillant Rennes-Monaco et mission survie

Paris (AFP) – Le Paris Saint-Germain compte mettre la main sur son 11e titre en Ligue 1, samedi à l'occasion de la 37e et avant-dernière journée, animée par le choc européen entre Rennes et Monaco et la lutte à distance pour le maintien entre Auxerre et Nantes.

Les joueurs du PSG à l'échauffement avant leur match à Auxerre, le 21 mai 2023 © Arnaud FINISTRE / AFP/Archives