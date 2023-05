L1: opération survie pour Auxerre et Nantes

Nantes (AFP) – Le suspense est total pour éviter l'ultime ticket pour la relégation en Ligue 2 qui devrait se jouer entre Auxerre (16e) et Nantes (17e), séparés par un petit point à deux journées du terme de la saison.

Dans cette bataille à distance, Auxerre semble posséder un léger avantage psychologique par rapport à des Nantais sans ressort, malgré un calendrier très compliqué et une différence de buts défavorable (-18 pour Nantes, -26 pour Auxerre).

Le sort des Nantais pourrait d'ailleurs être scellé dès samedi soir s'ils n'arrachent pas au moins un match nul à Lille et si Auxerre s'impose à Toulouse.

Une hypothèse plausible dans la mesure où les Dogues sont en plein sprint européen tandis que le TFC, vainqueur 5-0 à Auxerre en janvier, est en roue libre depuis son titre en Coupe de France.

La semaine prochaine lors de la 38e et dernière journée, le rapport s'inversera: Auxerre recevra Lens, impressionnant dauphin du PSG, et Nantes la lanterne rouge Angers.

Mais il faut se méfier des apparences dans la mesure où Lens pourrait lever le pied si la deuxième place est assurée et Angers, plus mordant depuis que la relégation est actée, pourrait chercher à entraîner son rival local dans sa chute.

La dynamique du pire

Depuis les victoires contre Troyes, Ajaccio et Nantes, qui l'avaient sorti de la zone rouge, Auxerre a marqué le pas avec trois défaites et deux nuls.

L'équipe reste sur un revers inquiétant à Brest (1-0) et un autre beaucoup plus rassurant contre le Paris SG (2-1), où les hommes de Christophe Pélissier ont su s'accrocher même en étant menés 2-0 à la 8e minute.

"Tout le monde est prêt pour un gros match à Toulouse. Le match aller a été difficile mais l'enjeu n'est pas le même. Si pour se maintenir il faut aller jusqu'à la 95e minute contre Lens, on ira. Personne ne va abandonner", a lancé le capitaine Birama Touré.

En face, Nantes est au fond du trou, avec une série de 13 matches sans victoire en championnat depuis mi-février. Pire: Nantes n'a encore pas marqué de but en mai.

Les Canaris ont pourtant tenté une cinquantaine de tirs en quatre matches. A chaque fois, ils ont réalisé une bonne entame mais sans parvenir à concrétiser puis ont complètement perdu le fil dès que l'adversaire a ouvert le score.

"Ca fait six mois qu'on ne gagne pas un match. On pourrait jouer une semaine, on ne marquera pas un but", a soufflé Nicolas Pallois, démoralisé, la semaine dernière.

Seule exception: le match à Toulouse (14 mai), où les Canaris ont au moins réussi à ne pas encaisser de but (0-0) et sur lequel ils devraient s'appuyer face à Lille.

Pélissier/Aristouy, question d'expérience

A Auxerre, Christophe Pélissier, le "sorcier" spécialiste des montées, a déjà connu plusieurs fins de saisons tendues en L1 avec Amiens puis avec Lorient, et jamais son équipe n'a subi de relégation.

"En février, tout le monde nous avait condamnés mais les joueurs ont fait preuve d'un superbe état d'esprit. On est prêt à lutter ensemble", a-t-il rappelé.

Côté nantais, Pierre Aristouy débarque en L1 et se retrouve face à des joueurs qu'il voit pour certains "tétanisés".

En effet, si les Auxerrois sont programmés depuis le début de la saison pour lutter pour le maintien, les Canaris tombent de haut, tant leur lente dégringolade en championnat a été masquée par quelques moments euphoriques en Ligue Europa et en Coupe de France.

Une petite lueur malgré tout: dans un esprit d'union sacrée, Pedro Chirivella, qui avait mis fin à sa saison mi-avril pour soigner une pubalgie, a choisi de revenir. S'il a suffisamment retrouvé la forme, il pourrait apporter enfin un peu de sérénité sur le terrain.

