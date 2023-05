Ligue 1: l'OM fait comme si...

Marseille (AFP) – "On doit y croire, même s'il ne reste que 1% de chance": à l'image de Jonathan Clauss, l'OM assure ne pas avoir complètement renoncé à la qualification directe pour la Ligue des Champions, même s'il n'a plus son destin en mains et qu'une victoire samedi contre Brest ne suffira pas.

Publicité Lire la suite

Avec deux matches à jouer et cinq points de retard sur Lens, qui reçoit samedi la lanterne rouge Ajaccio, déjà reléguée depuis longtemps, le petit 1% évoqué par Clauss semble effectivement être une évaluation assez juste.

Sauf énorme surprise, l'OM ne reverra plus les Sang et Or et devra donc se contenter de la 3e place du championnat, qui lui vaudra deux tours préliminaires au mois d'août avant d'avoir le droit de retrouver les poules de la Ligue des Champions.

"Si vous êtes compétiteur, la question ne se pose pas. Evidemment qu'on va y croire jusqu'au bout. Ce 1%, on va le défendre jusqu'au bout", a donc pourtant assuré Clauss jeudi en conférence de presse.

"On a un objectif mais aussi un égo et une fierté. On veut se battre jusqu'à la fin. C'est de plus en plus compliqué mais ça n'est pas parce que c'est compliqué qu'il faut lâcher", a insisté l'ancien... Lensois.

Au-delà du mince espoir de C1, les Marseillais s'attachent aussi à l'idée de finir correctement une saison difficile à lire, où les objectifs n'ont pas été atteints malgré des performances souvent très bonnes.

tifo géant

"J'ai vu que l'OM n'avait jamais dépassé les 78 points en championnat. On peut en faire 79 et ça serait une belle conclusion pour cette saison, a ainsi expliqué le milieu de terrain ukrainien Ruslan Malinovskyi à l'AFP. C'est le dernier match à domicile, le stade sera plein, on doit gagner absolument."

Le Vélodrome sera en effet de nouveau à guichets fermés - il l'a été toute la saison -, d'autant que les supporters ont prévu un tifo géant, sur quatre tribunes, pour fêter les 30 ans du sacre de 1993 en Ligue des Champions.

Les supporters marseillais déploient un tifo géant et brûlant pour la venue du PSG au Vélodrome, le 26 février 2023 © CHRISTOPHE SIMON / AFP/Archives

Alors qu'une certaine incertitude entoure son avenir et va occuper l'actualité marseillaise de fin de saison, Igor Tudor a de son côté assuré que la réception de Brest (14e), sauvé et libéré, avait été "préparée comme toujours".

"On a un match à gagner, le dernier à domicile. On veut faire un bon match, finir sur une belle victoire, une belle prestation et donner du plaisir aux tifosi comme à nous", a-t-il dit.

"Cette année, on a offert beaucoup de beaux matches, un foot qui a plu, et les garçons ont toujours tout donné. On va probablement finir 3e. C'est une belle position. On aurait aimé finir premiers ou deuxièmes, mais sans doute que certains ont été meilleurs que nous", a ajouté le technicien croate, cette fois fataliste.

A croire qu'il n'y a peut-être même pas 1% de chances...

© 2023 AFP