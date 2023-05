Roland-Garros: sans Nadal, les prétendants se multiplient

Paris (AFP) – Depuis l'avènement de Rafael Nadal en 2005, aucune édition de Roland-Garros n'avait été aussi ouverte que celle qui débute dimanche avec, en l'absence de l'ogre espagnol, deux favoris, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, pressés par une série de joueurs à l'appétit aiguisé.

Dans le tableau féminin, le tournoi doit confirmer l'avènement du Big3 Iga Swiatek, Aryna Sabalenka et Elena Rybakina.

Chez les Français, Caroline Garcia représente la meilleure chance tricolore bien qu'elle soit en manque de confiance. Le tableau masculin sera marqué par les retours de Gaël Monfils et Lucas Pouille, ainsi que par les attentes placées dans les prometteurs Luca van Assche et Arthur Fils.

. Les favoris

Carlos Alcaraz, N.1 mondial, est promis à un grand avenir et il le sait.

"Même si Rafael Nadal avait été là, je ne me serais pas donné moins de chances de gagner", affirme-t-il.

"Je dirais que je suis plus mature que l'année dernière, mentalement je suis meilleur, et je lis mieux ce qui se passe sur le court", prévient le joueur de 20 ans qui a tout pour devenir l'héritier de Nadal.

Mais il ne faut pas oublier le "vieux" Djokovic (36 ans) qui, après avoir égalé en Australie le record de 22 titres en Majeurs de Nadal, a bien l'intention d'en ajouter un 23e sur les terres-mêmes de l'Espagnol.

Même s'il "n'est pas en très grande forme physique, il est exceptionnel en Grand Chelem", rappelle pour l'AFP le coach Patrick Mouratoglou qui sera dans le box d'Holger Rune.

De tous les joueurs du plateau, "Djokovic est celui qui gagne le plus de Grands Chelems chaque année", insiste Mouratoglou.

Le sort a voulu que s'ils devaient se retrouver face à face ce serait en demi-finales, le Serbe étant descendu cette semaine au troisième rang mondial.

. Les empêcheurs de gagner en rond

De l'inattendu -sur terre battue- Daniil Medvedev (2e) à celui qu'on attend au plus haut niveau Jannik Sinner (8e), ils sont six à s'aligner sinon comme vainqueurs potentiels, au moins comme épouvantails.

"J'ai accumulé beaucoup de confiance, je vais essayer de transférer cela dans le tournoi", prévient Medvedev tout juste vainqueur la semaine dernière à Rome de son premier titre sur une terre battue qu'il exécrait jusque-là.

Dans sa moitié de tableau, il aura pour principaux adversaires Holger Rune (6e), le Danois aux dents longues qu'il a battu en finale à Rome et qu'il pourrait retrouver en demies à Paris.

Avant ça, il aura dû écarter Sinner en quarts et Rune aura dû se débarrasser de son rival scandinave Casper Ruud (5e), finaliste l'an dernier.

Dans le haut du tableau, Djokovic et Alcaraz trouveront nombre d'écueils sur leur route. Parmi eux, Stefanos Tsitsipas (4e) semble promis à l'Espagnol en quarts.

"Il n'y aura pas d'adversaire facile. Certains n'aiment pas la terre autant que moi, et certains se sont améliorés sur cette surface, comme Daniil Medvedev et Andrey Rublev", analyse le Grec qui se dit néanmoins prêt.

"Mon potentiel est grand et je le ressens", prévient le finaliste 2021 (il a mené deux sets à zéro en finale face à Djokovic).

De son côté, Djokovic pourrait affronter en quarts Rublev (7e), vainqueur du Masters 1000 de Monte-Carlo en avril.

. Un Big3 féminin

La Polonaise Iga Swiatek (N.1 mondiale), la Bélarusse Aryna Sabalenka (N.2) et la Kazakhe Elena Rybakina (N.4) se sont affirmées comme les reines du circuit depuis quelques mois.

Sur ses cinq défaites de la saison, Swiatek en doit quatre à ses deux rivales.

Elles se partagent notamment les quatre derniers tournois du Grand Chelem: Swiatek a gagné à Roland-Garros et à l'US Open l'an dernier, Rybakina s'est imposée à Wimbledon 2022 et a perdu en finale de l'Open d'Australie en janvier face à Sabalenka.

Elles arrivent à Paris en ayant remporté à elles trois sept tournois depuis le début de l'année, dont les principaux et les derniers joués sur terre battue: Sabalenka à Adélaide et l'Open d'Australie (dur) et à Madrid (terre), Swiatek à Doha (dur) et Stuttgart (terre), Rybakina à Indian Wells (dur) et Rome (terre).

En outre, la place de N.1 mondiale est en jeu entre Sabalenka et Swiatek qui ne pourront s'affronter qu'en finale.

La Bélarusse est-elle prête à monter sur le trône ? "Je crois que oui, affirme-t-elle. J'ai beaucoup progressé et j'ai tout pour être N.1, mais je ne veux pas me concentrer sur ça, je veux juste me concentrer sur mon jeu."

Rybakina aura son rôle à jouer puisqu'elle se trouvera vraisemblablement sur la route de la Polonaise.

