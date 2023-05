Dans un village des Landes, le rugby est (vraiment) une religion

Larrivière-Saint-Savin (France) (AFP) – Quatre vitraux mêlant la Vierge à des scènes de jeu éclairent la chapelle Notre-Dame-du-Rugby, un lieu de pèlerinage des Landes où est donnée chaque Pentecôte, au milieu de maillots du monde entier, une messe en l'honneur des disparus de la grande famille du rugby.

Publicité Lire la suite

Sur le parvis de l'édifice aux murs de pierres, perché au sommet d'une colline aux pentes abruptes, l'abbé Gilbert Lavigne se prête sous un soleil perçant à une bénédiction particulière: le trophée du prochain championnat du monde militaire de rugby.

"Marie, fais en sorte que le vent soit dans le bon sens pour guider le ballon entre les barres", déclame-t-il, à la fois solennel et facétieux, face à la centaine de personnes venues assister à l'office à Larrivière-Saint-Savin, près de Mont-de-Marsan.

Parmi eux, au premier rang, Jean-Louis Bérot est venu honorer la mémoire d'un autre illustre Landais du XV de France des années 1960-1970, Benoît Dauga, décédé en novembre dernier à l'âge de 80 ans.

L'abbé Gilbert Lavigne après l'office dans la chapelle Notre-Dame-du-Rugby, à Larrivière-Saint-Savin, le 29 mai 2023 © Charly TRIBALLEAU / AFP

"Ça fait presque 20 ans que j'ai plaisir à venir ici. Malheureusement, nous sommes de moins en moins au fil des années. C'est cruel, c'est la vie...", dit à l'AFP l'élégant septuagénaire à l'épaisse chevelure blanche.

"Valeurs communes"

Lorsqu'il jouait demi de mêlée ou ouvreur au Stade toulousain et à Dax, la religion restait le plus souvent à la porte du vestiaire.

"On ne se signait pas, par pudeur, en entrant sur le terrain, comme peuvent le faire les Sud-Américains. Mais ça n'empêchait pas de prier intérieurement", raconte-t-il. "Je me souviens d'un dirigeant, Claude Dufau, qui avait toujours dans son blazer une Vierge d'eau bénite qu'il versait sur le terrain avant les matches".

La messe annuelle de la Pentecôte à la chapelle Notre-Dame-du-Rugby le 29 mai 2023 à Larrivière-Saint-Savin © Charly TRIBALLEAU / AFP

A Larrivière-Saint-Savin, sur les bords de l'Adour, le rugby et la religion sont étroitement liés depuis que l'abbé Michel Devert a décidé de dédier la chapelle locale au sport-roi du Sud-Ouest après la mort, en 1964, de trois jeunes joueurs landais dans un accident de voiture.

"On y retrouve des valeurs communes, comme la complémentarité, l'unité, la solidarité... Au rugby, le chacun pour soi n'a pas sa place et c'est quelque chose qu'il peut nous apporter, à tous, dans une société de plus en plus cloisonnée", témoigne l'abbé Lavigne.

Firmin, enfant de choeur de 10 ans et demi, montre son maillot du Stade toulousain sous sa robe le 29 mai 2023 à Larrivière-Saint-Savin © Charly TRIBALLEAU / AFP

Le maillot toulousain d'Antoine Dupont, capitaine des Bleus, dépasse de la robe de l'enfant de choeur qui l'assiste dans cette messe à part, célébrée chaque lundi de Pentecôte.

Cyclisme et courses landaises

La chapelle est elle ouverte tout au long de l'année aux amateurs de rugby qui viennent s'y recueillir entourés de photos d'équipes, de ballons ovales, de cravates ou de maillots laissés au gré des passages.

La collection a tellement grossi depuis les années 1960 qu'une salle d'exposition a été installée un peu plus loin pour mieux la présenter aux visiteurs, venus parfois de loin.

"Surtout les années de Coupe du monde", relève Michel Réchède, nouveau président de l'association des amis de Notre-Dame-du-Rugby, à l'approche de la compétition, organisée en France du 8 septembre au 28 octobre. "Ça attire tous types de public, pas seulement des catholiques".

Une collection d'objets dédiée au rugby est exposée dans une salle du village de Larrivière-Saint-Savin le 29 mai 2023 © Charly TRIBALLEAU / AFP

"C'est presque plus connu à l'extérieur que localement", s'étonne-t-il. "Je suis tombé récemment au café sur deux couples d'Argentins venus grâce au bouche-à-oreille".

Le département abrite deux autres chapelles dédiées au sport -- le cyclisme à Labastide-d'Armagnac et les courses landaises à Bascons -- et une Notre-Dame-de-l'Ovalie existe également à Rocamadour, dans le Lot.

"La chapelle participe au rayonnement du village", apprécie le maire de Larrivière-Saint-Savin, Christophe Larrose. "On n'a pas de bus en permanence, le rugby reste une niche, mais il y a au moins tous les jours quelqu'un qui passe".

Son village, de 615 habitants, n'a paradoxalement pas de club de rugby, mais on y joue au basket. Une autre religion locale.

© 2023 AFP