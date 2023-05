Objectif Mondial-2023: les Toulousains en force, Penaud et Jalibert en deçà

Paris (AFP) – Si les Bleus de La Rochelle ont vécu en tribunes la 26e et dernière journée de Top 14 dimanche, se préservant pour leur demi-finale, ceux de Toulouse étaient bien sur la pelouse où ils ont brillé, tandis que Matthieu Jalibert et Damian Penaud ont été plus éteints.

Antoine Dupont, auteur de deux essais pour Toulouse contre Brive en Top 14, le 28 mai 2023 à Brive © Charly TRIBALLEAU / AFP