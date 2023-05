Top 14: Kolbe quitte Toulon à regret avant le Mondial

Paris (AFP) – L'ailier sud-africain de Toulon Cheslin Kolbe, champion du monde avec les Springboks en 2019, va quitter Toulon après deux saisons en demi-teinte sur la Rade et avant la fin de son contrat, en remerciant la France "qui a été (sa) maison pendant six ans" mais qu'il devrait retrouver au Mondial à l'automne.

"J'aurais aimé rester à Toulon mais les contraintes financières des clubs et les blessures ont rendu les choses difficiles", a expliqué le Sud-Africain, sans donner d'autres détails.

Son transfert de Toulouse à Toulon à l'été 2021 avait été présenté à l'époque comme l'un des plus coûteux de l'histoire du rugby, mais l'ailier (29 ans, 24 sél.) n'a jamais vraiment réussi à répondre aux attentes du club varois, notamment en raison de trop nombreuses blessures.

"Le Rugby Club Toulonnais et Cheslin Kolbe ont décidé d'un commun accord de se libérer mutuellement de leurs engagements à l'issue de la saison 2022-2023. Ceci permet à Cheslin Kolbe de s'engager pour un nouveau projet dès la saison 2023-2024", a annoncé lundi le RCT dans un communiqué.

Kolbe, qui "devrait annoncer sa future destination prochainement" selon le club varois, avait pourtant répété ces derniers temps qu'il comptait aller jusqu'au terme de son contrat avec le RCT, qui a terminé dimanche la saison 2022-2023 à la 7e place.

"C'est la vie"

En fin de journée, dans un message sur son compte Instagram, l'ancien joueur des Stormers (2013-2017) puis de Toulouse (2017-2021), où il avait marqué 31 essais en 82 matches, a laissé entrevoir son amertume.

"Ces deux semaines ont été riches en émotions pour moi et ma famille. Certains ne comprendront peut-être pas, moi non plus d'ailleurs, mais comme on dit +c'est le business qui veut ça+ (et) je dois mettre mes sentiments de côté", écrit le Sud-Africain aux appuis de feu, qui devrait participer à l'automne à la Coupe du monde dans l'hexagone.

"Ce n'est pas facile pour moi de dire au revoir, mais c'est la vie. La France a été notre maison pendant 6 ans, mes 3 enfants (y sont nés) (...) et elle sera toujours notre maison. J'espère que ce n'est pas un adieu mais qu'on se reverra bientôt. Merci encore à nouveau, j'aurais espéré une meilleure fin", ajoute-t-il.

Fin mars, l'ailier de poche (1,72 m, 80 kg), qui n'aura signé "que" dix essais en 31 matches sous le maillot du RCT, avait été victime d'une entorse de la cheville, qui l'avait tenu éloigné des terrains pendant quatre semaines.

Il avait pu revenir à temps pour disputer la demi-finale de Challenge Cup contre Trévise, avant de faire partie du XV titulaire ayant remporté la compétition le 19 mai à Dublin face à Glasgow (43-19).

Haie d'honneur

A la fin du match, Kolbe avait semblé très ému, comme il l'était également dimanche soir, lors de la 26e et dernière journée du Top 14, pour la victoire de Toulon face à Bordeaux-Bègles (35-19) au stade Mayol.

Alors qu'il n'était pas prévu qu'il participe aux célébrations post-match rendant hommage aux joueurs toulonnais sur le départ, il a attendu dans le couloir du stade avec sa femme avant d'entrer avec elle sur le terrain, fendant la haie d'honneur, au moment où le demi d'ouverture néo-zélandais Ihaia West était annoncé par le speaker, a constaté un journaliste de l'AFP.

Une sorte d'adieu en catimini qui a étonné les supporteurs toulonnais et attisé encore plus les rumeurs de départ.

Dans un entretien à l'AFP en février dernier, il s'était dit frustré par sa première saison sur la Rade, en raison de trop nombreuses blessures, avant d'affirmer avec force sa volonté d'honorer le reste de son contrat avec le club varois.

"Je suis toujours là, sous contrat jusqu'en 2024 et je n'irai pas au Japon. Ni ailleurs. Je reste ici. Je suis attaché à ce club, j'aime jouer au rugby ici et j'ai encore beaucoup de choses à donner à ce maillot", avait-il affirmé.

