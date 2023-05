Roland-Garros: la "renaissance" de Fiona Ferro

Paris (AFP) – Plus d'un an après avoir déposé une plainte pour viols et agressions sexuelles contre son ancien entraîneur, la Française Fiona Ferro, retombée au 465e rang mondial, vit une "renaissance" à Roland-Garros, où elle est parvenue à accéder au tableau principal et dispute mardi son premier tour.

La Française Fiona Ferro lors d'un match à Roland-Garros contre l'Espagnole Paula Badosa, le 24 mai 2022 à Paris © Christophe ARCHAMBAULT / AFP/Archives