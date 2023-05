Roland-Garros: Alcaraz lâche un set au deuxième tour

Paris (AFP) – Le N.1 mondial Carlos Alcaraz a laissé échapper un set au deuxième tour de Roland-Garros face au Japonais Taro Daniel (112e), finalement battu 6-1, 3-6, 6-1, 6-2 mercredi.

Alcaraz affrontera le gaucher canadien Denis Shapovalov (32e) pour une place en huitièmes de finale.

La deuxième manche, celle que le jeune Espagnol (20 ans) a perdue, est la seule dans laquelle son ratio de points gagnants et de fautes directes est négatif.

"Je suis très content de mon niveau avec le vent (qui souffle sur le court Central depuis le début du tournoi, ndlr), les conditions étaient vraiment difficiles, il fallait s'ajuster autant que possible, j'étais très concentré sur chaque coup", a expliqué le protégé de Juan Carlos Ferrero.

Comme souvent avec Alcaraz, le match a offert quelques points spectaculaires : s'il fallait n'en retenir qu'un, ce serait celui où les deux joueurs ont réussi l'un après l'autre un tweener, un coup entre les jambes dos au filet, en fin de troisième set.

En l'absence de Rafael Nadal, victime d'une blessure musculaire tenace et hors circuit pour une durée indéterminée, le Murcien, devenu le plus jeune N.1 mondial de l'histoire en septembre dernier dans la foulée de son sacre à l'US Open, son premier en Grand Chelem, fait figure de principal prétendant au titre à Paris avec Novak Djokovic.

Personne n'a gagné plus de matches sur terre battue que lui en 2023 : désormais 22 sur 24 joués. Ce qui lui vaut trois titres sur ocre : Buenos Aires, Barcelone, et surtout Madrid, plus une finale à Rio.

