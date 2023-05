Roland-Garros: Lucas Pouille battu au 2e tour par Cameron Norrie

Paris (AFP) – L'aventure de Lucas Pouille à Roland-Garros a pris fin mercredi au deuxième tour: le Français qui tente de revenir après des années noires physiquement et psychologiquement a été dominé par le Britannique Cameron Norrie (13e) 6-1, 6-3, 6-3.

Publicité Lire la suite

A 29 ans, Pouille a passé les trois tours de qualifications ainsi que le premier tour du tableau principal, ce qu'il n'avait plus fait en Grand Chelem depuis l'US Open 2019. Il n'avait plus gagné sur le circuit ATP depuis sa défaite au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid en mai 2022 et, cette année, il avait joué jusque-là uniquement sur le circuit Challenger, où il n'avait remporté que trois matches pour quatre défaites.

Mais c'est donc Norrie qui affrontera l'Italien Lorenzo Musetti (18e) ou le Russe Alexander Shevchenko (87e) pour une place en 8es de finale.

"C'est super de voir Lucas revenir, passer des tours et de le voir prendre du plaisir", a commenté le Britannique en s'excusant auprès du public du court Suzanne-Lenglen d'avoir "encore éliminé un Français", après Benoît Paire au premier tour.

Mercredi, Pouille a immédiatement été débordé. Le premier set n'a duré que 26 minutes sans que le Français ne puisse enrayer le décompte des points en faveur de son adversaire.

Dans le deuxième set, Pouille a rééquilibré un peu les débats, parvenant à se montrer menaçant sur la mise en jeu de son adversaire.

"Allez, c'est encore rattrapable", lui a lancé un enfant depuis les tribunes.

Baroud d'honneur

Il a ainsi obtenu ses premières balles de break dans le deuxième jeu, avant de réussir à prendre le service adverse pour revenir à 2-2.

Il a alors repris confiance et, réclamant l'appui du public, il a réussi quelques très beaux points. Mais pas suffisamment pour déstabiliser Norrie qui a repris le contrôle de la partie.

A partir de 3-3, le Britannique a remporté huit jeux sur les neuf joués pour remporter le deuxième set et se détacher 5-1 dans le troisième.

Il a alors servi une première fois pour le match mais, dans un baroud d'honneur, Pouille a réussi à repousser l'échéance pour revenir à 5-3.

Il a ensuite sauvé une première balle de match avant de s'offrir un balle de débreak, mais c'est finalement Norrie qui a eu le dernier mot sur sa seconde balle de match.

Emu, c'est en applaudissant le public qui l'acclamait que Pouille a quitté le court Suzanne-Lenglen.

Demi-finaliste de l'Open d'Australie en 2019, l'ex-10e mondial retombé au 675e rang cette semaine, n'a jamais dépassé le troisième tour à Roland-Garros.

© 2023 AFP