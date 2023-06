Italie: Spalletti dit au revoir à Naples et "Ibra" au football

Rome (AFP) – Naples a dit au revoir à son entraîneur Luciano Spalletti en recevant officiellement le trophée de champion d'Italie dimanche en clôture de la saison alors que c'est au football que Zlatan Ibrahimovic a fait ses adieux, à 41 ans.

Le "ciao" de Spalletti était attendu, après l'officialisation en début de semaine de ses envies de repos, celui d'Ibrahimovic l'était moins, certains médias évoquant une possible ultime saison à Monza.

Mais "Ibra", souvent blessé cette saison, s'est rendu à la raison: "C'est le moment de dire au revoir au football, pas seulement à vous", a-t-il lancé aux supporters de Milan, sur le terrain du stade de San Siro, après la victoire de ses partenaires contre l'Hellas Vérone (3-1) lors de la 38e et dernière journée de la saison.

L'émotion était visible sur le visage du Suédois avant le coup d'envoi quand il s'est installé pour la dernière fois sur le banc de San Siro, non inscrit sur la feuille car gêné par un mollet après avoir très peu joué cette saison. Celui qui est devenu en mars le buteur le plus âgé de la Serie A, en marquant contre l'Udinese, avait été accueilli par un immense tifo "GoodBye" déployé dans les gradins par les tifosi rossoneri.

Leao enlace Ibra

"On ne peut que le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et c'est triste qu'un champion comme ça ne joue plus au football", a commenté sur la chaîne du club milanais son entraîneur Stefano Pioli.

Rafael Leao, auteur d'un doublé, est venu enlacer après son premier but le Suédois, qui avait applaudi le premier but rossonero signé Olivier Giroud sur penalty.

L'entraîneur de Naples Luciano Spalletti avant le match contre la Sampdoria, le 4 juin 2023 à Naples © Alberto PIZZOLI / AFP

A Naples, Spalletti s'en est allé comme souvent cette saison, en gagnant, contre la Sampdoria Gênes, déjà reléguée (2-0). Il n'y avait pas d'autre enjeu pour les Napolitains que de bien réussir la "der" de leur entraîneur, avant la remise officielle de la coupe de champion d'Italie dans un stade Maradona comble.

Victor Osimhen, qui a conforté grâce à 26e but inscrit un penalty (64e) son titre de meilleur buteur de la saison, et Giovanni Simeone, qui a célébré son but en montrant un maillot porté par l'idole Maradona, se sont chargés d'assurer la victoire face à une Samp où l'attaquant (originaire de Naples) de la Samp Fabio Quagliarella, qui, à 40 ans, est sorti sous l'ovation de tout le stade après avoir disputé probablement son dernier match de Serie A.

A suivi la remise officielle de ce troisième titre, plus de trois décennies après les deux premiers de l'époque Maradona (1987, 1990).

Barrage de relégation

"C'est incroyable, une telle passion, j'ai l'impression d'être dans le cœur de Naples qui palpite", a décrit Spalletti sur DAZN, écartant toutefois l'idée de changer d'avis: "Je dois être fidèle à moi-même, c'est une décision que j'ai prise", a-t-il souligné, même si "quand je les verrai entrer sur le terrain, ça me fera quelque chose".

Un conseil à son successeur, que recherche son président? "Je lui dirai simplement de faire confiance à ces joueurs, car ils ont beaucoup de qualités humaines et sportives", a conclu l'entraîneur.

La soirée a par ailleurs permis à l'Atalanta Bergame (5e), victorieuse de Monza (5-2), et l'AS Rome (6e), qui a dominé la Spezia (2-1) mais a perdu son attaquant Tammy Abraham, touché au genou, d'assurer leur place en Ligue Europa.

Malgré une victoire à Udine (1-0), la Juventus (7e) devra se contenter d'une place en Ligue Europa Conférence au terme d'une saison très compliquée, plombée par une pénalité de dix points pour fraudes comptables.

En bas de classement, le suspense va encore s'étirer d'une semaine pour savoir qui accompagnera en Serie B la Cremonese (19e) et la Sampdoria (20e). La Spezia et l'Hellas Vérone, à égalité de points à la 17e place, devront disputer un barrage, probablement le 11 juin, dont le perdant sera relégué en D2.

