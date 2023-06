Foot: Bellingham rejoint le Real Madrid pour 103 millions d'euros jusqu'à l'été 2029

Dortmund (Allemagne) (AFP) – Le jeune international anglais Jude Bellingham rejoint le Real Madrid au 1er juillet pour six saisons et un transfert de 103 millions d'euros, plus des bonus pouvant aller jusqu'à 30% de ce montant, a annoncé le Borussia Dortmund dans un communiqué ad-hoc publié mercredi.

Le milieu de terrain anglais Jude Bellingham après avoir marqué pour le Borussia Dortmund contre le Borussia Moenchengladbach en championnat d'Allemagne le 13 mai 2023 à Dortmund © INA FASSBENDER / AFP/Archives