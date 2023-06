Roland-Garros: Djokovic en finale après sa victoire contre Alcaraz, diminué physiquement

Novak Djokovic s'est qualifié vendredi pour la finale de Roland-Garros, où il cherchera à devenir le premier homme avec 23 titres du Grand Chelem, en sortant vainqueur du choc contre le n°1 mondial Carlos Alcaraz, diminué physiquement à partir du troisième set de leur demi-finale.

Novak Djokovic s'est imposé 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 en 3h23 min. Visiblement victime de crampes, l'Espagnol de 20 ans a subitement perdu pied au début du troisième set, après un deuxième set d'une grande intensité. En finale dimanche, le Serbe de 36 ans affrontera le n°4 mondial Casper Ruud, finaliste sortant, ou l'Allemand Alexander Zverev, ex-n°2 mondial aujourd'hui 27e, opposés dans la foulée. Le choc anticipé dès le tirage au sort n'aura finalement pas tenu toutes ses promesses.

Alors qu'à la fin de la deuxième manche, Novak Djokovic a semblé atteint physiquement et est sorti du Court central après l'égalisation de Carlos Alcaraz à une manche partout, c'est le jeune Espagnol qui a brutalement craqué dans le deuxième jeu du troisième set, visiblement victime de crampes au niveau des cuisses. Les deux joueurs s'affrontaient alors depuis environ deux heures et demie, et la fin du deuxième set avait été particulièrement intense. Massé immédiatement, sans attendre le changement de côté, Carlos Alcaraz a écopé d'un jeu de pénalité. Le protégé de Juan Carlos Ferrero est ensuite allé jusqu'au bout du match, mais n'a inscrit qu'un seul jeu jusqu'à la fin de la partie.

Novak Djokovic jouera pour l'histoire dimanche : il cherchera à devenir le premier homme à remporter un 23e titre du Grand Chelem. Soit un de plus que Rafael Nadal, qu'il avait égalé après son sacre à l'Open d'Australie en janvier dernier. Le record absolu, hommes et femmes confondu, est détenu par l'Australienne Margaret Court, avec 24 trophées gagnés dans les années 1960-70. Serena Williams en compte 23 à son palmarès. S'il s'impose dimanche, Novak Djokovic se réinstallera en prime sur le trône du tennis mondial aux dépens de Carlos Alcaraz.

En cas de titre, il deviendra aussi le premier joueur victorieux au moins trois fois de chacun des quatre tournois du Grand Chelem. Margaret Court, Serena Williams et Steffi Graf y sont parvenues côté féminin. Novak Djokovic serait aussi le vainqueur de Roland-Garros le plus âgé, juste devant Nadal. Il s'agira de sa septième finale sur la terre battue parisienne, sa 34e dans un tournoi du Grand Chelem.

Le coup du tournoi

Avant ce brutal rebondissement dans le troisième set, Novak Djokovic avait pris le meilleur départ dans ce choc entre représentant du « Big3 » et nouveau visage gagnant du tennis mondial. Manifestement tendu, Carlos Alcaraz, pour une fois, a fait son jeune âge. À l'inverse, le Serbe, en vieux briscard, a su débuter pied au plancher et prendre à la gorge le Murcien, en ayant réponse à tout.

Le tennisman espagnol Carlos Alcaraz après sa défaite face à Novak Djokovic à Roland-Garros, le 9 juin 2023. © Pierre René-Worms / RFI

Plus libéré au fil du deuxième set, Carlos Alcaraz a fini par égaliser à une manche partout, en breakant blanc Djokovic à 6-5. Mais à quel prix… Avant ça, il avait servi en vain pour le gain du deuxième set à 5-3 et avait vu s'envoler trois balles de set d'affilée au jeu suivant.

Même éliminé, « Carlitos » gardera probablement à son actif le plus beau point du tournoi, cet impensable coup de squash qui s'est transformé en passing gagnant au début du deuxième set, après avoir remis une amortie de Djokovic et sprinté vers le fond du court, dos au filet.

(Avec AFP)

