Championnats de France de natation: Manaudou s'affermit, Marchand gagne mais faiblit

Rennes (AFP) – Impressionnant sur le 50 m nage libre, Florent Manaudou s'est montré en grande forme jeudi à Rennes aux Championnats de France de natation, alors que Léon Marchand, malgré un cinquième titre, a montré ses premières limites.

Emoussé par l'enchaînement des courses, Marchand a d'ailleurs renoncé à disputer le 100 m papillon prévu vendredi.

A 32 ans, Manaudou a lui montré qu'il avait encore de la réserve. Sous les yeux de sa soeur Laure, il a marqué les esprits dès les séries du matin en signant la meilleure performance mondiale de l'année en 21 sec 56 sur 50 m nage libre. Il s'est ensuite imposé en finale en 21 sec 62, devançant Maxime Grousset de 16 centièmes.

"Ce titre fait plaisir car ça faisait un moment que je n'en avais pas eu (2020, NDLR)", a réagi Manaudou. "Je suis un petit peu déçu de ne pas nager un peu plus vite, mais je voulais changer des choses et voir comment ça allait réagir."

Le nageur d'Antibes s'est dit mécontent de son départ mais satisfait d'avoir pu se mesurer à Grousset, vainqueur du 100 m nage libre plus tôt dans la semaine. "Maxime n'est pas n'importe qui. C'est une de mes plus grosses concurrences. Il est en pleine bourre, c'est très cool. On s'entend très bien et on essaye de montrer aux plus jeunes qu'on est encore là", a-t-il souri.

"Niveau mondial"

Grousset a lui aussi apprécié ce "beau duel, et surtout un bon chrono". "C'est cool à vivre parce qu'on dispute une finale de niveau mondial. Avant les championnats du monde, c'est important de vivre ce genre de courses", a ajouté le Néo-Calédonien.

Maxime Grousset lors des séries du 50 m des championnats de France de natation, le 15 juin 2023 à Rennes © Damien MEYER / AFP

Les deux sprinters se retrouveront en effet sur cette distance lors des Mondiaux de Fukuoka (23-30 juillet), où Manaudou s'attend à ce que ça nage bien plus vite.

Léon Marchand a également validé un nouveau billet pour le Japon, sur 400 m quatre nages cette fois-ci, grâce à sa victoire en finale en 4 min 10 sec 57/100e. Mais le Toulousain de 21 ans a commencé à montrer ses limites.

"Ca pique! Surtout que je ne suis pas au meilleur de ma forme en ce moment. Dès le premier 50, j'ai senti que ça tirait et il en restait encore 350 après, donc ce n'était pas facile", a-t-il expliqué.

Pour son entraîneur Bob Bowman, ancien coach de la légende Michael Phelps, "il n'y avait rien de bon" dans sa course. "Mis à part qu'il a nagé et qu'il s'est qualifié pour les Championnats du monde. C'était le but mais en terme de qualité de nage, il doit faire beaucoup mieux et il le sait."

Une longue semaine pour Marchand

"La semaine a été longue, on essaye de comprendre ce qui s'est passé physiquement, parce qu'il n'est pas tout à fait bien physiquement, mais on peut y remédier", a-t-il poursuivi. "On va travailler sur d'autres points et le préparer pleinement pour les championnats du monde."

Sur l'ensemble des Championnats, Bowman s'est toutefois dit satisfait. "Il a fait de bonnes courses globalement, de très bonnes courses plus tôt dans la semaine. Il était un peu fatigué en fin de la semaine, mais globalement, si on enlève le 400 m quatre nages, toutes les courses étaient très bien, je suis content de celles-là."

Leon Marchand lors de la finale du 400 m 4 nages des Championnats de France de natation, le 15 juin 2023 à Rennes © Damien MEYER / AFP

Léon Marchand, annoncé à 21 ans comme le nouveau phénomène de la natation française, avait commencé sa semaine bretonne avec un titre et un record de France sur 200 m brasse, puis des victoires sur 200 m nage libre, 200 m papillon et 200 m quatre nages.

Les autres billets pour le Japon ont été attribués à Mélanie Hénique (50 m papillon), Emma Terebo (200 m dos) et Anastasiia Kirpichnikova (800 m nage libre).

