MotoGP: Francesco Bagnaia en pole position du GP d'Allemagne

Sachsenring (Allemagne) (AFP) – L'Italien Francesco Bagnaia (Ducati), leader du championnat du monde de MotoGP, a signé samedi la pole position du Grand Prix d'Allemagne, tandis que le premier Français de la grille, Johann Zarco (Ducati-Pramac), partira 4e.

Sur une piste séchante après les averses tombées plus tôt dans la matinée, l'autre Français engagé en catégorie reine, le champion du monde 2021 Fabio Quartararo (Yamaha) ne s'élancera que de la 12e place.

Derrière le champion du monde en titre Bagnaia, son compatriote Luca Marini (Ducati-VR46) et l'Australien Jack Miller (KTM) partiront également en première ligne samedi pour le sprint (15h00) et dimanche pour le GP (14h00).

"C’était une séance de qualifications assez difficile (...) c'était très facile de commettre une erreur ou de voir son tour rapide invalidé à cause d'un drapeau jaune" en raison des chutes qui ont émaillé la séance, a réagi le Turinois.

Bagnaia signe sur le circuit du Sachsenring sa 4e pole position de la saison en sept manches.

Le sextuple champion du monde de la catégorie Marc Marquez, huit fois vainqueur sur le Sachsenring en autant de participations en MotoGP, partira 7e. En difficulté au guidon de sa Honda, il a chuté pas moins de trois fois samedi matin: une fois lors de la première partie des qualifications (Q1) où on a pu le voir courir à toute vitesse dans son garage afin de reprendre le plus rapidement possible la piste, et deux fois lors de la Q2.

Johann Zarco, un temps en pole position, a lui aussi chuté à la fin de la seconde séance de qualifications.

La météo s'améliore progressivement mais la menace d'averses persiste pour le départ du sprint samedi après-midi. En revanche, le GP devrait se disputer sur une piste sèche dimanche.

© 2023 AFP