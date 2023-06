Qualifs Euro-2024: l'Angleterre déroule contre la Macédoine du nord (7-0)

Londres (AFP) – Grâce à un doublé de Harry Kane et un triplé de Bukayo Saka, l'Angleterre n'a fait qu'une bouchée de la Macédoine du nord (7-0), lundi à Old Trafford, pour son quatrième match des éliminatoires pour l'Euro-2024.

Publicité Lire la suite

Avec 12 points et une différence de buts déjà de +14, les "Three Lions" sont confortablement installés en tête du groupe C.

Ils ont cependant déjà joué quatre matches, un de plus que l'Ukraine, 2e avec 6 points après sa victoire étriquée (1-0, but sur pénalty) contre Malte, et deux de plus que l'Italie, exempte en raison de sa participation au Final Four de la Ligue des nations, et qui n'a que trois points.

Si les hommes de Gareth Southgate ont toujours franchi avec aisance le stade des éliminatoires, que ce soit pour l'Euro ou le Mondial, leur prestation a été très impressionnante pour un match de fin de saison.

Pendant 70 minutes, la défense de la Macédoine du nord, visiblement venue jouer le 0-0, a volé en éclat et le réalisme anglais, avec 7 buts sur les neuf premiers tirs cadrés, a fait le reste.

Comme souvent, c'est "Captain Kane" qui a montré la voie en ouvrant le score juste avant la demi-heure de jeu (1-0, 29e).

Ce 57e but en sélection a rapidement été accompagné d'un 58e, juste avant son remplacement par Callum Wilson, sur pénalty (7-0, 74e).

Si l'on ajoute sa passe décisive pour le 5-0, Kane, après sa saison à 30 buts en Premier League, reste sur 8 buts et 4 passes décisives lors de ses 10 dernières sorties sous le maillot anglais.

Mais la star de la soirée a plutôt été Bukayo Saka, auteur de son tout premier triplé en professionnel.

Il a d'abord nettoyé en force la lucarne gauche de Stole Dimitrievski pour le 2-0 (38e) avant d'inscrire un but magnifique avec un contrôle orienté, une deuxième touche de balle et une frappe flottante qui a fini tout près de la lucarne droite du gardien macédonien, dès l'entame de la seconde période (4-0, 47e).

Quatre minutes plus tard, idéalement lancé par Kane, il avait trompé de près le portier désemparé (5-0, 51e).

Avant cela, devant "son" Old Trafford" à guichets fermés, Marcus Rashford avait profité d'un bon débordement et centre en retrait de Jordan Henderson (3-0, 45e) et Kalvin Phillips a ensuite eu le but le plus facile de la soirée à marquer, face aux cages vides (6-0, 65e).

Mais avec ce résultat et leur dynamique, les "Three Lions" pourraient bien faire un pas énorme vers l'Euro-2024 allemand en septembre, lorsqu'ils se déplaceront pour affronter l'Ukraine.

© 2023 AFP