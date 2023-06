Tennis: Rune remporte son premier match sur gazon, au Queen's

Paris (AFP) – Holger Rune, 6e mondial, a remporté mardi au Queen's son tout premier match sur gazon en battant au premier tour l'Américain Maxime Cressy (42e) pourtant grand amateur de la surface, 7-6 (7/4), 7-6 (7/3).

Publicité Lire la suite

Le Danois de 20 ans affrontera au prochain tour le Britannique Ryan Peniston (265e et bénéficiaire d'un invitation).

"C'est toujours quelque chose de spécial de remporter un premier match sur une surface. Je m'étais préparé pendant trois jours alors je devais être prêt à m'adapter aujourd'hui", a reconnu Rune.

Il a remporté quatre tournois sur le circuit principal à ce jour: sur dur indoor au Masters 1000 de Paris et à Stockholm l'an dernier, ainsi que sur terre battue à Munich l'an dernier et cette année. Mais il n'avait pas encore réussi à passer un tour sur gazon en trois tournois (Halle, Eastbourne et Wimbledon), tous l'an dernier.

© 2023 AFP