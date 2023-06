Mondial-2023: Galthié avec 42 joueurs pour débuter la préparation

Paris (AFP) – Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié, en annonçant mercredi le nom des 42 joueurs retenus pour débuter la préparation au Mondial-2023 (8 septembre - 28 octobre), lance officiellement le compte à rebours qui verra cette liste réduite à 33 Bleus dans deux mois.

"Une Coupe du monde, c'est long. La préparation d'une Coupe du monde, c'est long", avait affirmé Galthié mi-mai. "Il peut y avoir des blessures, des forfaits, des joueurs rappelés... Jusqu'au dernier match, j'invite l'élite du rugby français à rester prête à monter dans le bus de l'équipe de France."

Si la grande majorité des joueurs de cette liste ne fait pas de doutes tant Galthié s'appuie sur une ossature solide et constante depuis le début de son mandat en janvier 2020, elle est aussi mouvante, avec donc des possibles sorties et entrées d'ici à deux mois.

Elle va en tous les cas donner le "la" d'une préparation estivale qui s'annonce chargée, entre stages - le premier à Monaco à partir du 2 juillet - et matches, quatre en tout: deux contre l'Ecosse, un face aux Fidji et le dernier contre l'Australie.

Avec donc une liste réduite le 21 août à 33 joueurs, qui rejoindront le camp de base des Bleus à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) avant le match d'ouverture de la dixième édition de la Coupe du monde, le 8 septembre, entre la France et les All Blacks.

Parmi les 42 noms annoncés mercredi, beaucoup de certitudes donc, notamment aux postes-clés, et quelques doutes qui devront être levés courant août.

Jelonch en réserve

Aux talonneurs Julien Marchand et Peato Mauvaka et peut-être Pierre Bourgarit, auteur d'une excellente fin de saison avec La Rochelle, seront associés Cyril Baille et Reda Wardi au poste de pilier gauche, ainsi que Uini Atonio et Dorian Aldegheri à celui de pilier droit. Mohamed Haouas a lui été écarté après sa condamnation pour violences conjugales.

Toujours à droite, l'ex-"Oyoman" Thomas Laclayat, régulièrement convoqué mais jamais sélectionné, ainsi que Demba Bamba pourraient compléter ces nom.

En deuxième ligne, en attendant la décision de World Rugby concernant la demande de naturalisation sportive de l'Australien Emmanuel Meafou, Cameron Woki, Thibaud Flament, Paul Willemse et Romain Taofifenua seront du voyage, ainsi qu'a priori Thomas Lavault et Bastien Chalureau.

Aux côtés de l'indétrônable Grégory Alldritt en N.8, pousseront en troisième ligne Charles Ollivon, François Cros, Sékou Macalou, et sans doute aussi Paul Boudehent, au vu de sa saison avec La Rochelle.

Plusieurs noms sont en balance pour les places restantes, sachant qu'Anthony Jelonch, en convalescence après son opération du ligament croisé antérieur du genou gauche, devrait être placé en réserve d'ici au 21 août.

A la charnière, outre les indispensables Antoine Dupont et Romain Ntamack, Galthié appellera Maxime Lucu, Antoine Hastoy et Matthieu Jalibert, et un troisième N.9 qui devrait être Baptiste Couilloud, à moins que Baptiste Serin ne crée la surprise.

Enfin, concernant les trois-quarts, si certains peuvent déjà préparer leur sac - Gaël Fickou, Jonathan Danty, Damian Penaud, Gabin Villière, Ethan Dumortier, Thomas Ramos et Melvyn Jaminet -, d'autres sont encore dans l'expectative.

Parmi eux, les membres de l'équipe de France des moins de 20 ans Emilien Gailleton et Louis Bielle-Biarrey devraient continuer leur apprentissage avec les "grands", tandis que les dernières places devraient se jouer entre Yoram Moefana, en deçà ces temps-ci de son niveau de 2022, Matthis Lebel, Brice Dulin et Arthur Vincent.

