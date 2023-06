Euro de basket: la force de l'habitude pour les Françaises en demies face à la Belgique

Ljubljana (AFP) – Pour la huitième fois consécutive, les basketteuses françaises se sont qualifiées pour les demi-finales d'un Championnat d'Europe en surclassant jeudi le Monténégro 90 à 46, et défieront samedi la Belgique pour viser une sixième finale continentale de rang.

Depuis 2009, les Françaises sont toujours montées sur le podium continental, avec l'or autour du cou en 2009, le bronze en 2011 et l'argent en 2013, 2015, 2017, 2019 et 2021.

La série est inédite depuis le début des années 1990. Seules la Tchécoslovaquie dans les années 1950 et 1960 (neuf podiums consécutifs) et surtout l'URSS de 1950 à 1991 (22 finales consécutives et 21 titres) ont fait mieux.

Mais après leurs cinq finales consécutives perdues - contre l'Espagne à trois reprises et la Serbie à deux reprises -, les Bleues veulent aller décrocher enfin l'or, à un an des Jeux olympiques à domicile.

Ce titre européen, c'est la mission qui a été confiée à Jean-Aimé Toupane lorsqu'il a été nommé sélectionneur à la place de Valérie Garnier, qui était en place depuis 2013 mais n'a pas été prolongée à l'automne 2021 malgré une médaille d'argent continentale et une de bronze olympique à Tokyo.

En difficulté depuis le début de leur Euro à Ljubljana avec des succès compliqués contre l'Allemagne (58-50), la Grande-Bretagne (63-57) et la Slovénie (73-68), les Bleues sont montées en puissance contre le Monténégro, s'imposant 90 à 46 au terme d'un match nettement moins stressant que leurs rencontres du premier tour.

"On a pris du plaisir, parce qu'on a retrouvé de la fluidité et de la justesse. C'est ce qui nous manquait donc, forcément, ça forge la confiance et c'est ce dont on a besoin pour la suite", a commenté Marième Badiane, meilleure marqueuse de la rencontre avec 20 points, son record en sélection.

Face à une équipe plus limitée et amoindrie par la blessure au mollet gauche de l'une de ses leaders, Milica Jovanovic, les coéquipières de Sarah Michel se sont échappées dès le premier quart-temps (23-9). Conformément à sa philosophie depuis le début, Toupane a donné du temps de jeu à toutes ses joueuses.

"Rien à leur envier"

Marine Fauthoux a livré sa prestation la plus aboutie depuis le début du tournoi avec 15 points et 6 passes décisives. "Je savais que j'allais réussir à jouer comme je joue d'habitude. Il n'y avait pas plus de frustration que ça", a commenté la meneuse de Basket Landes. "J'aime bien quand ça compte."

Seul point noir: touchée à l'épaule droite, l'intérieure des Bleues Iliana Rupert est restée en survêtement pendant tout le match. Elle est toujours incertaine pour la fin du tournoi.

En demi-finales, les Françaises vont affronter la Belgique de Julie Allemand, équipe la plus solide qui a passé jeudi quarante points à la Serbie, tenante du titre (93-53).

"Je pense que l'on ne doit avoir peur de personne au vu de ce que l'on a montré", a estimé Allemand (26 ans) après cette démonstration.

"On a rien à leur envier donc on est impatientes de jouer ce match-là", a estimé de son côté la Française Janelle Salaün.

Les Belges ont enchaîné les très grosses performances depuis une semaine. Elles ont corrigé Israël (108 à 59) puis la République tchèque (84-41), avec un jeu fluide comme en témoigne les 37 passes décisives contre Israël et les 35 contre la Serbie jeudi.

"On est maintenant là pour aller chercher la médaille d'or", a lancé Allemand, habituée de la Ligue féminine française puisqu'elle évolue à l'Asvel depuis 2016/17, avec une saison à Lattes-Montpellier en 2019/20.

Arrivées sur la scène européenne en 2017 avec une médaille de bronze, les Belges se sont progressivement installées parmi les meilleures nations mondiales.

