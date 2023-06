MotoGP: Bezzecchi, déchaîné, partira en pole devant Bagnaia

Assen (Pays-Bas) (AFP) – L'Italien Marco Bezzecchi (Ducati-VR46), déjà auteur du meilleur temps des essais qualificatifs vendredi, a signé samedi la pole position du Grand Prix des Pays-Bas de MotoGP à Assen, en devançant l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati), actuel leader du championnat.

Intouchable depuis qu'il a posé les pieds sur le sol néerlandais, Bezzecchi a signé un temps de 1 min 31 secondes 472/1000e, améliorant le record absolu de la piste réalisé l'an passé par Francesco Bagnaia (1:31.504).

"La moto est vraiment exceptionnelle. C'est la perfection", s'est réjoui le pilote Ducati, actuellement 3e au championnat.

Son équipier et compatriote Luca Marini a pris la troisième place et s'élancera donc lui aussi en première ligne de la course sprint samedi après-midi (15h00) et du Grand Prix dimanche (14h00).

La première ligne est donc 100% italienne et 100% Ducati, le Français Fabio Quartararo, 4e sur sa Yamaha, étant le "best of the rest" (le meilleur des autres).

Une satisfaction pour la marque transalpine qui se console ainsi de la contre-performance de l'Espagnol Jorge Martin. Le récent vainqueur du GP d'Allemagne, deuxième au championnat à seulement 16 points de Bagnaia, a échoué samedi en 10e position et s'élancera de la 4e ligne.

L'occasion est donc belle pour Bagnaia de conforter sa position en tête du championnat avant la trêve estivale, avec "une moto qui fonctionne enfin bien".

"C'est le jour et la nuit par rapport à hier (vendredi) matin. La moto était vraiment difficile à piloter. Mais nous avons rapidement amélioré la machine, ce qui me redonne le sourire et me rend optimiste pour les courses", a déclaré le champion du monde en titre.

Dans la "cathédrale" de la vitesse, Fabio Quartararo (Yamaha) partira lui 4e, son meilleur résultat en qualifications depuis Valence en 2022.

Pour le champion du monde 2021, la question est de savoir s'il sera capable de tenir la distance lors du sprint (13 tours) et surtout en course (26 tours), sa jambe gauche meurtrie depuis une chute dans la semaine lors d'un footing le faisant "souffrir".

Vendredi, lors des essais, il n'avait pu effectuer que huit tours d'affilée. Il en a aligné un dizaine samedi matin en ressentant toujours des douleurs à sa cheville foulée et au gros orteil fracturé.

L'Espagnol Marc Marquez (Honda), entraîné dans une chute pour la deuxième fois ce week-end après avoir heurté la moto de Bastianini lors de la Q1, s'élancera loin de la pole, en 17e position seulement.

Le sextuple champion du monde est en grande difficulté à Assen, le plus ancien des circuits du championnat puisqu'il accueille un GP depuis la première année en 1949.

Marquez, il est vrai, est diminué physiquement, blessé à une cheville et aux côtes après avoir chuté à... cinq reprises lors du GP d'Allemagne le week-end dernier au Sachsenring.

© 2023 AFP