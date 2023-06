Tour de France: Bernal, miraculé, veut déjà ne pas perdre de temps la première semaine

Bilbao (Espagne) (AFP) – Le Colombien Egan Bernal, gravement accidenté en janvier 2022, veut déjà "ne pas perdre de temps lors de la première semaine" du Tour de France qui commence samedi à Bilbao, avant de se fixer un objectif autre que celui d'arriver à Paris.

Le Colombien Egan Bernal le 7 juin 2023 lors du contre-la-montre du Critérium du Dauphiné tracé sur 31,1 km entre Cours et Belmont-de-La-Loire

"Ce serait fantastique d'arriver à Paris, de terminer mon premier Grand Tour après mon crash. Ce serait un grand pas en avant pour moi", a déclaré le vainqueur de l'édition 2019 lors d'une visioconférence de presse mercredi.

"Le premier objectif sera de ne pas perdre de temps lors de la première semaine" qui commence par deux étapes difficiles dans le Pays basque espagnol avant d'arriver rapidement dans les Pyrénées.

"J'ai plusieurs rôles dans l'équipe (Ineos). Lequel je vais endosser va dépendre de mes sensations et de mes jambes, je ne peux pas en dire plus pour l'instant", a-t-il ajouté.

A 26 ans, le Colombien continue à se remettre de son terrible accident de janvier 2022 lorsqu'il avait percuté de plein fouet un autocar à l'arrêt lors d'un entraînement en Colombie.

Victime de fractures à une vertèbre, au fémur droit, à la rotule, d'une perforation du poumon et d'un traumatisme crânien, la question était d'abord de savoir s'il allait survivre.

"Je suis reconnaissant d'être en vie et d'être ici avec vous. J'essaie d'être positif. J'aimerais retrouver le niveau que j'avais avant, de me mesurer aux meilleurs. C'est pour ça que je suis toujours dans le cyclisme. Je me réveille tous les jours avec cet objectif en tête."

Cette année, après deux huitièmes places au Tour de Romandie et au Tour de Hongrie, il a pris la 12e place en juin du Critérium du Dauphiné.

"Il y avait de gros doutes avant le Dauphiné, mais je n'étais pas trop mal pendant la course. L'équipe m'a dit la semaine suivante que j'allais sur le Tour, je suis très content", a-t-il dit.

Son équipier Tom Pidcock lui a rendu hommage mercredi. "C'est déjà un accomplissement immense d'être de retour sur le Tour de France. Peu importe ce qu'il fera dans la course. On parle de quelqu'un qui a frôlé la mort", a insisté le Britannique, vainqueur l'an dernier au sommet de l'Alpe d'Huez.

Pidcock chassera "en priorité des étapes" cette année encore, mais il veut aussi "passer un cap au niveau du classement général".

"J'espère progresser en montagne, je suis un coureur léger donc les efforts longs devraient me convenir", a-t-il souligné.

