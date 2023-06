Euro d'escrime par équipes: les sabreuses françaises remportent la médaille d'or

Cracovie (Pologne) (AFP) – Les sabreuses Manon Apithy-Brunet, Margaux Rifkiss, Cécilia Berder et Sara Balzer ont conservé leur titre de championnes d'Europe par équipes vendredi à Cracovie (Pologne), offrant à la France sa cinquième médaille en escrime, dont trois en or, en six épreuves lors de l'événement.

Déjà titrées en 2022, les Bleues ont dominé l'Italie, 45 touches à 38, lors de cette 3e journée d'une compétition par équipes couronnée de succès pour la délégation française d'escrime.

"Ce n'étaient pas des matches faciles jusqu'à la finale et on a rien lâché. On a fait ce qu'on sait faire, été offensives, et cela s'est bien passé", a déclaré après la victoire Sara Balzer, 28 ans.

Unique ombre au tableau bleu blanc rouge en Pologne, les épéistes français, emmenés par le médaillé d'or olympique Romain Cannone, n'ont eux pas su relever la tête après leur défaite surprise vendredi en demi-finale contre la Suisse, 7e du classement mondial.

Dominant quasiment toute la rencontre face à l'Italie lors du match pour le bronze, les Bleus ont ensuite été rattrapés, puis dépassés, dans les dernières secondes (37-39) pour se contenter d'une honorable 4e place.

"C'est une fin assez cruelle. On a tout donné", a simplement regretté Alex Fava, 34 ans. En réalisant un nouveaux podium lors de cette ultime journée des Championnats d'Europe par équipes, la France a porté son compteur à cinq médailles en six épreuves: 3 d'or (épée et sabre femmes, sabre hommes) et 2 d'argent (fleuret femmes et hommes).

Les Françaises Margaux Rifkiss, Manon Apithy-Brunet, Cécilia Berder et Sara Balzer (de g. à d.) championnes d'Europe par équipes, le 30 juin 2023 à Cracovie © JANEK SKARZYNSKI / AFP

Seule son éternelle rivale sur la scène européenne, l'Italie, a fait aussi bien avec six médailles obtenues, mais un titre en moins (2 d'or, 2 d'argent et 2 de bronze).

