Athlétisme: Duplantis et Warholm en rois scandinaves à Stockholm

Stockholm (AFP) – "Mondo" Duplantis devant le public suédois au saut à la perche, Karsten Warholm en voisin norvégien sur 400 m haies, et le Marocain Soufiane El Bakkali qui rêve de record sur 3000 m steeple marquent les temps forts attendus du meeting de Ligue de diamant de Stockholm dimanche (à partir de 17h15).

. Duplantis devant le public suédois

Fort de sa meilleure performance mondiale portée à 6,12 m mardi à Ostrava (République tchèque), Duplantis saute dimanche sous les yeux du public suédois dans le vénérable stade olympique de Stockholm.

A sept semaines des Mondiaux-2023 à Budapest (19-27 août), il s'agit du cinquième concours de la saison estivale pour le champion olympique et du monde en titre (tant en plein air qu'en salle), qui s'estime "là où (il veut) en être à ce stade". Il s'est hissé au-dessus des six mètres trois fois sur quatre jusque-là.

Pourra-t-il voler encore plus haut dimanche soir, comme en 2022 quand il avait brillé en franchissant 6,16 m dans la capitale suédoise ?

"Il me faut la victoire, c'est le plus important à chaque fois que j'entre sur la piste du stade de Stockholm, priorise "Mondo". Il y a une pression supplémentaire, qui ressemble presque à celle des grands championnats, vous sentez comme un poids sur vos épaules quand vous sautez devant votre public, je veux bien performer, bien sauter."

Pas sûr que les conditions météo, annoncées orageuses, soient propices. "J'adorerais ne pas sauter sous la pluie, j'espère qu'on sera au sec", croise-t-il les doigts.

Parmi ses concurrents, on retrouvera Renaud Lavillenie et le médaillé de bronze mondial 2022, le Philippin "EJ" Obiena, nouveau venu dans le club des perchistes au-delà des six mètres.

A 23 ans, Duplantis, attendu ensuite en Ligue de diamant en Pologne dans deux semaines, frôle lui déjà les cinquante concours au-dessus de cette frontière. Vertigineux.

. Warholm pied au plancher

Warholm (27 ans) a attaqué l'été 2023 pied au plancher après un été précédent en demi-teinte, la faute à une blessure musculaire aux ischio-jambiers qu'il "ne recommande à aucun athlète" : dès son premier 400 m haies couru à Oslo mi-juin, le Norvégien a fusé en 46 sec 52, son meilleur chrono depuis son record du monde signé au bout d'une finale olympique d'anthologie à Tokyo en 2021 (45.94), aussi le quatrième meilleur temps de l'histoire de la spécialité.

Le Norvégien Karsten Warholm vainqueur du 400 m haies lors de l'étape Ligue de Diamant d'Oslo, le 15 juin 2023 © Fredrik Varfjell / NTB/AFP/Archives

Le champion olympique en titre tentera de confirmer son retour au meilleur de sa forme dimanche.

"Ce qui m'anime, c'est quand je peux prendre le départ en sachant que je suis vraiment capable de performer", explique Warholm, qu'on reverra à Monaco dans trois semaines.

Comme à Oslo, le Français Wilfried Happio, devenu vice-champion d'Europe l'été dernier derrière le hurdler scandinave, aura dimanche une nouvelle occasion de se mesurer à ce qui se fait de mieux. Il avait terminé troisième, en 48 sec 13, son meilleur chrono de l'année, dans la capitale norvégienne.

. El Bakkali court après Girma

Champion olympique et du monde en titre du 3000 m steeple, le Marocain Soufiane El Bakkali rêve désormais de record du monde, à 27 ans.

Le Marocain Soufiane El Bakkali (d) lors du 3000 m steeple de l'étape Ligue de Diamant de Rabat, le 28 mai 2023 © Fadel Senna / AFP/Archives

Mais le jeune Ethiopien Lamecha Girma (22 ans), son dauphin tant aux Jeux de Tokyo en 2021 qu'aux Mondiaux de Eugene en 2022, lui a un peu plus compliqué la donne en établissant une nouvelle marque de référence début juin à Paris, en 7 min 52 sec 11/100e (contre auparavant 7:53.63 depuis 2004, par le Qatari Saif Saaeed Shaheen).

Jusque-là, El Bakkali a couru au plus vite en 7 min 56 sec 68 fin mai à domicile, à Rabat. "C'était un bon début. Mais évidemment je cours après le record", sourit l'athlète marocain.

