F1: Verstappen s'offre un nouveau cavalier seul en Autriche

Spielberg bei Knittelfeld (Autriche) (AFP) – Nouvelle promenade de santé pour Max Verstappen (Red Bull), qui a remporté en Autriche sa cinquième victoire d'affilée et la septième cette saison en neuf Grands Prix, s'envolant déjà en tête du championnat du monde de F1 vers un troisième titre consécutif.

C'est encore un carton plein sur le Red Bull Ring pour le double champion en titre: le Néerlandais a pris la pole position vendredi, remporté la course sprint samedi et donc le Grand Prix dominical, point bonus du meilleur tour à la clé. La messe est dite.

Deuxième loin derrière, en simple mortel, Charles Leclerc a bien signé le meilleur résultat de Ferrari cette saison. Mais il n'a jamais touché du doigt la victoire, qui échappe au Monégasque et à la Scuderia depuis un an et l'édition 2022 de ce Grand Prix d'Autriche.

Déjà largement leader avant cette 9e manche sur 22, Verstappen a une avance stratosphérique de 81 points devant son équipier chez Red Bull Sergio Pérez, qui a limité la casse en arrachant le podium après une remontée depuis la 15e place.

Seul autre pilote à bénéficier de cette Red Bull extraterrestre, le Mexicain est le seul à avoir battu Verstappen cette saison, en Arabie saoudite puis en Azerbaïdjan. Mais depuis cinq courses, il est à l'arrêt et souffre encore de la comparaison avec son double champion d'équipier.

Vainqueur pour la 42e fois en F1, à 25 ans, "Mad Max" file sans adversité vers un troisième titre mondial d'affilée.

Max Verstappen juché sur sae Red Bull après sa victoire sur le circuit de Spielberg, le 2 juillet 2023 © GEORG HOCHMUTH / APA/AFP

"Je ne veux pas penser à cela, je me concentre sur le travail avec l'équipe et on a bien travaillé tout le week-end donc je suis juste content et j'ai hâte d'être à Silverstone", au GP de Grande-Bretagne dimanche prochain, a réagi à chaud le vainqueur.

Devant Prost

Il est devenu le recordman de victoires en Grand Prix d'Autriche, avec quatre succès, devant le Français Alain Prost. Verstappen a d'ailleurs déjà gagné cinq fois sur ce circuit puisqu'il y a remporté le GP de Styrie, couru en 2021 en plus du GP d'Autriche pour pallier des annulations en raison de la pandémie.

Bonne nouvelle pour Verstappen, il pourra vivre à nouveau ce cavalier seul: le Grand Prix a été prolongé au calendrier jusqu'en 2030.

Parti en tête après la 26e pole position de sa carrière, Verstappen a pris une bonne impulsion et a résisté aisément dans le premier tour aux tentatives de Leclerc, parti 2e.

La Red Bull de Max Verstappen, lors du GP d'Autriche, le 2 juillet 2023 à Spielberg © Joe Klamar / AFP

Leclerc a bien été leader transitoire, mais uniquement parce que le Batave s'est arrêté au stand au 24e tour. Cela n'a pas duré: après avoir rapidement doublé Sainz, Verstappen a refait en dix tours son retard et n'a fait qu'une bouchée du Monégasque.

Plus personne ne l'a revu. Il a même pris le risque de s'arrêter à nouveau au stand dans l'avant-dernier tour pour aller chasser le point bonus du meilleur tour en course. Qu'il a raflé, évidemment.

Pour Ferrari, en grande difficulté cette saison, ce Grand Prix est malgré tout une bouffée d'air frais. La Scuderia aurait même pu réaliser un double podium si Pérez n'était pas revenu.

Sainz et Pérez ont d'ailleurs livré en fin de course la seule friandise à se mettre sous la dent avec quelques passes d'armes et, en conclusion, le dépassement de la seconde Red Bull. Là non plus sans surprise.

"Ca fait du bien de revenir sur le podium", a souri Leclerc, qui n'y avait plus goûté depuis le 30 avril à Bakou. "On a optimisé ce qu'on avait entre les mains (...) c'est une bonne chose pour le futur, l'équipe a vraiment fait un travail magnifique pour amener des évolutions plus vite que prévu".

Derrière Sainz, Lando Norris (McLaren) a fini 5e devant les deux légendes Fernando Alonso (Aston Martin) et Lewis Hamilton (Mercedes).

Pour Alpine, Pierre Gasly a fini dans les points à la 9e place, contrairement à son compatriote français Esteban Ocon, 12e.

