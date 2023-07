Ligue 1: c'est déjà la reprise !

Paris (AFP) – La rentrée approche déjà pour les clubs de Ligue 1, un mois après la fin de saison: cette semaine signe le retour à l'entrainement dans la plupart des clubs de l'élite, sauf pour les joueurs du PSG.

Les joueurs et le staff d'une dizaine de clubs reprennent l'entraînement dès lundi.

Comme les Marseillais, qui ont officialisé l'arrivée de leur entraîneur espagnol Marcelino. Ils seront de retour au centre d'entrainement de la Commanderie dès ce lundi.

L'OM, troisième du dernier championnat, va vivre un début de saison chargé entre la reprise de la L1 et le troisième tour qualificatif pour la Ligue des champions, dès le 8 ou 9 août.

Côté mercato, le club a signé sa première recrue estivale vendredi, avec l'arrivée du milieu de terrain Geoffrey Kondogbia, 30 ans, en provenance de l'Atlético Madrid. Il retrouvera son ancien entraîneur à Valence, Marcelino.

Lundi sera aussi l'heure de la reprise pour les joueurs du RC Lens, déjà qualifiés pour la C1, qui auront un match amical contre Manchester United le 5 août.

C'est la rentrée aussi pour l'effectif de l'AS Monaco qui pourrait être dirigé par l'Autrichien Adi Hütter, pour ceux de Lorient, de l'OGC Nice, de Toulouse.

Strasbourg reprend également lundi. Le club a officialisé dimanche soir l'arrivée de Patrick Vieira sur le banc de la Meinau pour remplacer Frédéric Antonetti, remercié malgré la réussite de "l'opération maintien".

Il semble correspondre à l'ambition affichée par le consortium américain BlueCo, nouveau propriétaire du Racing qui détient également le club anglais de Chelsea.

Le PSG à Poissy

Les joueurs de Montpellier font aussi leur retour au centre sportif Bernard-Gasset lundi. Ils disputeront cinq matches amicaux et effectueront un stage d'une semaine (16 – 22 juillet) à Gérone (Espagne) au cours de la préparation.

L'Olympique lyonnais, qui a vu plusieurs de ses joueurs briller à l'Euro Espoirs en Roumanie - notamment Bradley Barcola, Rayan Cherki et Maxence Caqueret, tous buteurs et le défenseur Castello Lukeba -, reprend l'entraînement jeudi, comme Clermont et le FC Nantes.

Le PSG, sacré champion de France le 3 juin 2023 au Parc des Princes, va remettre en jeu son titre pour la saison 2023-24 © Alain JOCARD / AFP/Archives

Les Lyonnais feront ensuite un stage aux Pays-Bas du 9 au 18 juillet dans la province de Gueldre, avec un premier match contre une équipe locale le 14 juillet, et un autre contre Manchester United à Edimbourg le 19 juillet, puis contre le RWD Molenbeek à Bruxelles le 23 juillet. Deux autres matches de préparation auront lieu le 29 juillet et 5 août.

Ce sera vendredi pour les Rennais et samedi pour les Lillois.

Les joueurs du PSG pourraient ne reprendre le chemin de l'entrainement qu'à partir du 10 juillet à Poissy, dans les Yvelines, dans le nouveau centre d'entrainement du club. Ils ont quitté définitivement le Camp des loges à la fin de l'exercice 2022-2023. Ils s'envoleront ensuite au Japon le 22 juillet jusqu'au 2 août avec trois matches amicaux à Osaka et Tokyo.

Le PSG doit y affronter l'équipe saoudienne de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr, le 25 juillet à Osaka, puis l'équipe locale du Cerezo le 28, avant un dernier match contre l'Inter Milan, finaliste de la Ligue des champions, le 1er août à Tokyo.

Avant cela, le nom du remplaçant de Christophe Galtier devra être annoncé cette semaine par le club, tout comme plusieurs recrues estivales, notamment l'international français Lucas Hernandez.

La saison 2023/2024 démarrera le week-end du 12 août.

