Wimbledon: Garcia qualifiée pour le troisième tour au super tie-break

Wimbledon (Royaume-Uni) (AFP) – Caroline Garcia, 5e mondiale, a été poussée jusqu'au super tie-break du troisième set par la Canadienne Leylah Fernandez (95e), mais a arraché sa qualification pour le troisième tour à Wimbledon au terme d'un match tendu remporté 3-6, 6-4, 7-6 (10/6).

"J'avais perdu de grosses batailles cette année, alors j'avais besoin d'une victoire comme ça. J'ai essayé d'être agressive, de prendre les choses en mains donc ça me fait plaisir et ça me touche que ça ait marché", a commenté la Lyonnaise de 29 ans dans un grand sourire de satisfaction.

L'an dernier, elle avait été battue en 8es de finale sur le gazon londonien (son meilleur résultat dans ce tournoi, déjà atteint en 2017), par la Tchèque Marie Bouzkova (33e), qu'elle retrouvera cette année dès le troisième tour.

"L'an dernier, j'étais un peu au bout du rouleau, mais elle avait fait un super tournoi. Il faut essayer de voir quelles sont ses failles: Bertrand (Perret, son entraîneur, NDLR) a un petit peu de travail et après, moi j'essaierai de faire ce que je sais le mieux faire sur le terrain, être agressive en m'adaptant un petit peu", a-t-elle commenté.

Dans sa préparation pour Wimbledon, Garcia avait perdu en quarts à Berlin (battue par Petra Kvitova) et avait abandonné au même stade à Eastbourne en raison d'une épaule douloureuse (alors qu'elle était menée 6-2, 2-1 par la Russe Daria Kasatkina).

Mais lundi, après une qualification peu convaincante pour le deuxième tour, elle avait assuré avoir "bien récupéré".

Elle a même profité avant son deuxième tour d'un jour de repos supplémentaire en raison du retard pris dans l'évolution du tournoi à cause de la pluie.

Jeudi dans le premier set, la Canadienne de 20 ans, finaliste de l'US Open en 2021, a aligné quatre jeux d'affilée à partir de 2-3 pour prendre l'ascendant.

"Dans le premier set, elle lisait plutôt bien mon jeu, j'avais du mal à la mettre loin de la balle, mais dans le deuxième j'ai essayé de faire évoluer ça, j'ai mieux servi aussi, j'ai gagné plus de points gratuits avec mon service", a expliqué Garcia.

Caroline Garcia au service lors de sa victoire contre la Canadienne Leylah Fernandez au deuxième tour du tournoi de Wimbledon le 6 juillet 2023. "Dans le deuxième set, j'ai essayé de faire évoluer ça, j'ai mieux servi aussi, j'ai gagné plus de points gratuits avec mon service", a expliqué la Française © Adrian DENNIS / AFP/Archives

Dans le deuxième set en effet, c'est elle qui a rapidement fait le break pour mener 2-1. Elle est parvenue à conserver son avantage et à emmener le match dans un set décisif.

La tension est allée crescendo au fur et à mesure que les joueuses, gagnant chacune leur mise en jeu, s'approchaient de la fin.

La tension n'enlevant rien à la qualité du jeu, elles ont livré une fin de match spectaculaire ponctuée d'un super tie-break où l'agressivité de la Française a pris le dessus.

Elle s'est détachée 7-3 et a maintenu Fernandez à distance jusqu'au bout, s'offrant quatre balles de match à 9-5 pour conclure sur la deuxième.

"Je ne dirais pas que j'ai trouvé mon rythme, j'ai tout juste gagné 7-6 au troisième set ! Je pourrais tout aussi bien être en train de pleurer sous la douche en ce moment", a-t-elle cependant souligné.

