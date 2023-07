Wimbledon: Rybakina franchit l'obstacle Cornet

Wimbledon (Royaume-Uni) (AFP) – La tenante du titre et tête de série numéro 3, la Kazakhe Elena Rybakina, a pris le meilleur sur une Alizé Cornet accrocheuse dans le deuxième set, jeudi, et s'est qualifiée pour le troisième tour de Wimbledon, 6-2, 7-6 (7/2).

Publicité Lire la suite

Rybakina avait pris rapidement l'ascendant en breakant à la première occasion pour mener 3-0 et ne jamais être inquiétée par la Française.

Le second set a été très différent et Cornet peut nourrir de gros regrets, ayant gâché six balles de break, sans en concéder aucune.

Elle s'était fait une grosse frayeur à 5-5 lorsque sa jambe gauche a dérapé, provoquant sa chute et une torsion de son genou droit qui a nécessite un temps mort médical.

Elle a pu reprendre sans sembler trop gênée, mais Rybakina a assez facilement remporté le tie break.

Elle affrontera au troisième tour la 89e mondiale, Katie Boulter, mais qui aura tout le public avec elle, puisqu'elle est la numéro un britannique.

© 2023 AFP